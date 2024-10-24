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Финляндия закрыла два временных пункта пересечения границы с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
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12:25 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/finlyandiya-1979773628.html
Финляндия закрыла два временных пункта пересечения границы с Россией
Финляндия закрыла два временных пункта пересечения границы с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Финляндия закрыла два временных пункта пересечения границы с Россией
Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:25
2024-10-24T12:25
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари". С российской стороны напротив пункта пропуска "Париккала" находится двусторонний АПП "Сювяоро", напротив финского КПП "Инари" расположен одноименный российский двусторонний АПП. Оба российских погранперехода находятся в Республике Карелия. "Временные пункты пересечения границы в Париккале и Инари закрыты", - говорится в сообщении на сайте погранохраны. Как уточняет погранохрана, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности. Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пересечения границы принимается главой погранохраны Финляндии и главой российского пограничного ведомства, говорится в сообщении. Возобновление их работы возможно в будущем в соответствии упомянутым соглашением. Движение через временный пункт пропуска "Инари" было остановлено 1 ноября 2021 года, а через временный пункт пропуска "Париккала" - с 19 апреля 2022 года в связи с ограничениями на экспорт российской древесины, уточняют пограничники.
https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html
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в мире, финляндия, россия, республика карелия
В мире, Финляндия, Россия, Республика Карелия
Финляндия закрыла два временных пункта пересечения границы с Россией

Погранохрана Финляндии закрыла два временных КПП пересечения границы с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПограничный пункт пропуска на границе Финляндии и России
Пограничный пункт пропуска на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пограничный пункт пропуска на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари".
С российской стороны напротив пункта пропуска "Париккала" находится двусторонний АПП "Сювяоро", напротив финского КПП "Инари" расположен одноименный российский двусторонний АПП. Оба российских погранперехода находятся в Республике Карелия.
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"Временные пункты пересечения границы в Париккале и Инари закрыты", - говорится в сообщении на сайте погранохраны.
Как уточняет погранохрана, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.
Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пересечения границы принимается главой погранохраны Финляндии и главой российского пограничного ведомства, говорится в сообщении. Возобновление их работы возможно в будущем в соответствии упомянутым соглашением.
Движение через временный пункт пропуска "Инари" было остановлено 1 ноября 2021 года, а через временный пункт пропуска "Париккала" - с 19 апреля 2022 года в связи с ограничениями на экспорт российской древесины, уточняют пограничники.
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