Орбан высказался о переговорах о приеме Черногории в Евросоюз
Орбан: в декабре Евросоюз закроет четыре главы переговоров о приеме Черногории
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВиктор Орбан
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Евросоюз под председательством Венгрии в декабре закроет четыре главы переговоров о приеме Черногории в сообщество, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"В декабре будут закрыты четыре главы переговоров, это огромный шаг вперед, и есть главы, которые близки к тому, чтобы их вскоре можно было закрыть", - приводит слова Орбана на встрече с премьером Черногории Милайко Спаичем агентство MTI.
Орбан назвал Черногорию "самой подготовленной" ко вступлению в ЕС страной региона Западных Балкан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсетях, уточнил, что межправконференция ЕС и Черногории состоится 17 декабря в Брюсселе, всего было открыто 33 главы переговоров со страной, однако за последние семь лет ни одна не закрыта.
В декабре планируется закрыть главу, где оцениваются достижения Черногории относительно общей внешней политики и политики безопасности, главу о средствах массовой информации, главу о правах на интеллектуальную собственность и главу о промышленных стратегиях.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы
13 октября, 09:17