https://ria.ru/20241024/evrosoyuz-1979843241.html

Орбан высказался о переговорах о приеме Черногории в Евросоюз

Орбан высказался о переговорах о приеме Черногории в Евросоюз - РИА Новости, 24.10.2024

Орбан высказался о переговорах о приеме Черногории в Евросоюз

Евросоюз под председательством Венгрии в декабре закроет четыре главы переговоров о приеме Черногории в сообщество, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:31

2024-10-24T16:31

2024-10-24T16:31

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БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Евросоюз под председательством Венгрии в декабре закроет четыре главы переговоров о приеме Черногории в сообщество, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В декабре будут закрыты четыре главы переговоров, это огромный шаг вперед, и есть главы, которые близки к тому, чтобы их вскоре можно было закрыть", - приводит слова Орбана на встрече с премьером Черногории Милайко Спаичем агентство MTI. Орбан назвал Черногорию "самой подготовленной" ко вступлению в ЕС страной региона Западных Балкан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсетях, уточнил, что межправконференция ЕС и Черногории состоится 17 декабря в Брюсселе, всего было открыто 33 главы переговоров со страной, однако за последние семь лет ни одна не закрыта. В декабре планируется закрыть главу, где оцениваются достижения Черногории относительно общей внешней политики и политики безопасности, главу о средствах массовой информации, главу о правах на интеллектуальную собственность и главу о промышленных стратегиях. Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы. Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Сийярто ранее в ходе визита в Черногорию призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html

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