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Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым

Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым - РИА Новости, 24.10.2024

Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, назвал теракт в Анкаре "подлым", заявив, что он еще больше усилил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:54

2024-10-24T12:54

2024-10-24T13:04

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, назвал теракт в Анкаре "подлым", заявив, что он еще больше усилил решительность страны по борьбе с терроризмом. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "Я хотел бы поблагодарить всех наших друзей, выразивших соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным вчера в Анкаре, за их солидарность. Подлый теракт еще больше укрепил решимость и стремление Турции искоренить терроризм", - заявил турецкий лидер в своем выступлении.

https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html

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