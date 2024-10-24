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Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым
Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым - РИА Новости, 24.10.2024
Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, назвал теракт в Анкаре "подлым", заявив, что он еще больше усилил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:54
2024-10-24T12:54
2024-10-24T13:04
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на заседании БРИКС+ в Казани, назвал теракт в Анкаре "подлым", заявив, что он еще больше усилил решительность страны по борьбе с терроризмом. Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены "Рабочей партии Курдистана" (запрещенной в Турции террористической организации), говорил в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая. "Я хотел бы поблагодарить всех наших друзей, выразивших соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным вчера в Анкаре, за их солидарность. Подлый теракт еще больше укрепил решимость и стремление Турции искоренить терроризм", - заявил турецкий лидер в своем выступлении.
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в мире, турция, анкара (провинция), казань, реджеп тайип эрдоган, брикс, рабочая партия курдистана, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Турция, Анкара (провинция), Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Рабочая партия Курдистана, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган назвал теракт в Анкаре подлым
Эрдоган: теракт в Анкаре усилил решимость страны по борьбе с терроризмом