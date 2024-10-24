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Ефимов: в Троицком округе построят жилой квартал в рамках КРТ - РИА Новости, 24.10.2024
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10:05 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/efimov-1979696851.html
Ефимов: в Троицком округе построят жилой квартал в рамках КРТ
Ефимов: в Троицком округе построят жилой квартал в рамках КРТ - РИА Новости, 24.10.2024
Ефимов: в Троицком округе построят жилой квартал в рамках КРТ
Строительство жилого квартала переменной этажности на 71 тысячу квадратных метров, включая общественные объекты, началось в Троицком округе Москвы, рассказал... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:05
2024-10-24T10:05
общество
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
мосгосстройнадзор
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Строительство жилого квартала переменной этажности на 71 тысячу квадратных метров, включая общественные объекты, началось в Троицком округе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участке площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории. До конца 2028 года здесь возведут жилой квартал, где появится более 71 тысячи квадратных метров недвижимости", – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, проект реализует ГК "МонАрх", город заключил с девелопером соответствующий договор в 2023 году. В рамках первой очереди разместят 12 четырехэтажных домов высотой до 14,5 метра. В них будет свыше 520 квартир суммарно на 26,5 тысячи квадратных метров.Согласно проекту, всего на жилье придется около 64 тысячи "квадратов", на общественно-деловые объекты – 7 тысяч "квадратов"."Среди них – образовательный комплекс с детским садом для 100 воспитанников и школой, которую смогут посещать 150 учеников, встроенно-пристроенные помещения для размещения молочной кухни, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В нем указывается, что Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на возведение первой очереди. При этом проект – экспериментальный. Все дома высотой четыре, пять, 11 и 16 этажей и школа с детским садом будут построены из крупных модулей.
https://ria.ru/20241023/efimov-1979521530.html
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общество, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, мосгосстройнадзор, градостроительный комплекс москвы
Общество, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Мосгосстройнадзор, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Троицком округе построят жилой квартал в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Строительство жилого квартала переменной этажности на 71 тысячу квадратных метров, включая общественные объекты, началось в Троицком округе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На участке площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории. До конца 2028 года здесь возведут жилой квартал, где появится более 71 тысячи квадратных метров недвижимости", – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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По его словам, проект реализует ГК "МонАрх", город заключил с девелопером соответствующий договор в 2023 году. В рамках первой очереди разместят 12 четырехэтажных домов высотой до 14,5 метра. В них будет свыше 520 квартир суммарно на 26,5 тысячи квадратных метров.
Согласно проекту, всего на жилье придется около 64 тысячи "квадратов", на общественно-деловые объекты – 7 тысяч "квадратов".
"Среди них – образовательный комплекс с детским садом для 100 воспитанников и школой, которую смогут посещать 150 учеников, встроенно-пристроенные помещения для размещения молочной кухни, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
В нем указывается, что Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на возведение первой очереди. При этом проект – экспериментальный. Все дома высотой четыре, пять, 11 и 16 этажей и школа с детским садом будут построены из крупных модулей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 18:36
 
ОбществоМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманМосгосстройнадзорГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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