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На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024
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13:59 24.10.2024 (обновлено: 14:03 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/dtp-1979799495.html
На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024
На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:59
2024-10-24T14:03
происшествия
авто
омская область
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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. ДТП произошло днем на 568-м километре федеральной трассы "Тюмень-Омск". "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали двое граждан, находящихся в легковых автомобилях, а также водитель одного большегруза", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной тяжести. Прокуратура Любинского района Омской области взяла на контроль ход проверки случившегося.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, авто, омская область
Происшествия, Авто, Омская область
На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с 9 машинами на трассе "Тюмень — Омск"

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramМесто массового ДТП на федеральной трассе "Тюмень-Омск" в Омской области
Место массового ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск в Омской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Место массового ДТП на федеральной трассе "Тюмень-Омск" в Омской области
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ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
ДТП произошло днем на 568-м километре федеральной трассы "Тюмень-Омск".
© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramМесто массового ДТП на федеральной трассе "Тюмень-Омск" в Омской области
Место массового ДТП на федеральной трассе Тюмень-Омск в Омской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Место массового ДТП на федеральной трассе "Тюмень-Омск" в Омской области
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали двое граждан, находящихся в легковых автомобилях, а также водитель одного большегруза", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной тяжести.
Прокуратура Любинского района Омской области взяла на контроль ход проверки случившегося.
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