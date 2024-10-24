https://ria.ru/20241024/dtp-1979799495.html

На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024

На трассе в Омской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:59

2024-10-24T13:59

2024-10-24T14:03

происшествия

авто

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979799960_141:0:1140:562_1920x0_80_0_0_ffb2f3892d00d67e9b49e851bae69cda.jpg

ОМСК, 24 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей на трассе "Тюмень-Омск", сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. ДТП произошло днем на 568-м километре федеральной трассы "Тюмень-Омск". "Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 грузовых и 2 легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали двое граждан, находящихся в легковых автомобилях, а также водитель одного большегруза", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в больницы с травмами различной тяжести. Прокуратура Любинского района Омской области взяла на контроль ход проверки случившегося.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, омская область