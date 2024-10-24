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В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова - РИА Новости, 24.10.2024
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20:25 24.10.2024 (обновлено: 20:26 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/doschatov-1979913088.html
В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова
В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова - РИА Новости, 24.10.2024
В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова
Московский метрополитен работает в штатном режиме на фоне сообщений об аресте первого заместителя начальника столичной подземки, начальника дирекции... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:25
2024-10-24T20:26
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Московский метрополитен работает в штатном режиме на фоне сообщений об аресте первого заместителя начальника столичной подземки, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро. В четверг Басманный суд Москвы арестовал до 22 декабря Дощатова. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). За данное преступление ему грозит штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. "С данным запросом стоит обратиться в правоохранительные органы, Московский метрополитен работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе. Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.
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московский метрополитен, москва, россия, общество
Московский метрополитен, Москва, Россия, Общество
В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова

В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дмитрия Дощатова

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМетро в Москве
Метро в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Московский метрополитен работает в штатном режиме на фоне сообщений об аресте первого заместителя начальника столичной подземки, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
В четверг Басманный суд Москвы арестовал до 22 декабря Дощатова. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). За данное преступление ему грозит штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.
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"С данным запросом стоит обратиться в правоохранительные органы, Московский метрополитен работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.
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