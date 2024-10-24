https://ria.ru/20241024/doschatov-1979913088.html

В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова

В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова - РИА Новости, 24.10.2024

В московском метро заявили, что работают штатно на фоне ареста Дощатова

Московский метрополитен работает в штатном режиме на фоне сообщений об аресте первого заместителя начальника столичной подземки, начальника дирекции... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:25

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Московский метрополитен работает в штатном режиме на фоне сообщений об аресте первого заместителя начальника столичной подземки, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро. В четверг Басманный суд Москвы арестовал до 22 декабря Дощатова. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). За данное преступление ему грозит штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. "С данным запросом стоит обратиться в правоохранительные органы, Московский метрополитен работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе. Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард рублей, а остальная сумма была похищена. Как пишет издание, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.

https://ria.ru/20241024/zampred-1979818986.html

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московский метрополитен, москва, россия, общество