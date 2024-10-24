https://ria.ru/20241024/detonatsiya-1979925369.html

При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадала женщина

При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 24.10.2024

При детонации боеприпаса в Белгородской области пострадала женщина

Женщина в Белгородской области пострадала от детонации боеприпаса, который она обнаружила в огороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T22:04

2024-10-24T22:04

2024-10-24T22:04

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Женщина в Белгородской области пострадала от детонации боеприпаса, который она обнаружила в огороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вчера женщина нашла на огороде взрывоопасный предмет. К сожалению, она взяла его в руки и отбросила. Боеприпас, ударившись о землю, сдетонировал. Сегодня женщина почувствовала недомогание и обратилась в Шебекинскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что у пострадавшей диагностированы множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Медики районной больницы оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. "Уважаемые жители! Еще и еще раз обращаю ваше внимание и настоятельно прошу - не брать в руки незнакомые предметы! Это может привести к необратимым последствиям! Сразу звоните на линию 112, сообщите оператору адрес и свой номер телефона. Саперы Минобороны РФ работают круглосуточно", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вячеслав гладков, белгородская область, россия, происшествия