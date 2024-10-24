https://ria.ru/20241024/derevya-1979805343.html

Более 8,5 миллиона деревьев высадили в Смоленской области в этом году

Более 8,5 миллиона деревьев высадили в Смоленской области в этом году - РИА Новости, 24.10.2024

Более 8,5 миллиона деревьев высадили в Смоленской области в этом году

На территории Смоленской области в этом году было высажено более 8,5 миллиона деревьев, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:24

2024-10-24T14:24

2024-10-24T14:24

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На территории Смоленской области в этом году было высажено более 8,5 миллиона деревьев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сеянцы и саженцы хвойных пород воссоздадут лесные культуры на 2,6 тысячи га. В общей сложности лесовосстановление было выполнено на площади 7,4 тысячи га. Проведение работ организовано правительством Смоленской области в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". "Главная задача в этом направлении – высаживать больше леса, чем погибло или было вырублено. С этой задачей мы справились – площадь искусственного лесоразведения превысила необходимый показатель почти на 11%. Кроме лесовосстановления правительством области проводилась активная работа, которая позволила продолжить обновление лесохозяйственной и лесопожарной техники, а также формирование запаса лесных семян", - сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба. С 2019 года за пять лет реализации проекта "Сохранение лесов" на территории Смоленской области было высажено свыше 50 миллионов новых сеянцев и саженцев хвойных пород, восстановлено 16,2 тысячи га лесных площадей. Это превышает установленный федеральный план на 20%.

https://ria.ru/20241023/bolnitsy-1979642340.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин