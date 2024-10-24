https://ria.ru/20241024/deklaratsiya-1979748705.html

Зюганов назвал декларацию, принятую на саммите БРИКС, исторической

Зюганов назвал декларацию, принятую на саммите БРИКС, исторической - РИА Новости, 24.10.2024

Зюганов назвал декларацию, принятую на саммите БРИКС, исторической

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал исторической казанскую декларацию, которая была принята в рамках саммита БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:05

2024-10-24T11:05

2024-10-24T15:45

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал исторической казанскую декларацию, которая была принята в рамках саммита БРИКС.В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством президента РФ Владимира Путина приняли казанскую декларацию, где, в том числе, выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций."Блеклые фигуры европейской политики, которые идут в форваторе нацистов и бандеровцев. Сопоставление в пользу тех, кто собрался в Казани и принял эту историческую декларацию", - сказал Зюганов журналистам.Зюганов отметил, что сейчас совершается историческое событие в Казани на БРИКС, где собрались самые влиятельные политики мира, которые предложили общую судьбу человечества, в основе которое лежит мир."Идея, которую проводил Путин последние 20 лет, наконец пробила себе дорогу и создала условия, при которых образовался реальный противовес натовской агрессии, американской глобалистике, тем военным авантюрам, которые они развязали сегодня на Украине и Ближнем Востоке", - сказал Зюганов.В ходе пленарного заседания парламентарий отметил, что БРИКС, который сегодня проходит в Казани, показал пример, что "мы одерживаем победу"."Президент провел 17 встреч, я посмотрел почти все, порадовался его работоспособности, форме, но и настроению, которое царит там, оно вдохновляет и будет весьма победным", - добавил Зюганов.

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