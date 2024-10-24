https://ria.ru/20241024/chita-1979707944.html

В Чите возбудили дела из-за халатности при газификации

В Чите возбудили дела из-за халатности при газификации - РИА Новости, 24.10.2024

В Чите возбудили дела из-за халатности при газификации

Уголовные дела возбуждены из-за превышения должностных полномочий, халатности и мошенничества при газификации Читы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:52

2024-10-24T04:52

2024-10-24T04:52

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ЧИТА, 24 окт – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены из-за превышения должностных полномочий, халатности и мошенничества при газификации Читы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Забайкальского края. "В Забайкальском крае по материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, халатности и мошенничестве при газификации краевого центра", - говорится в сообщении. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации нацпроекта "Экология". По данным ведомства, в 2022 году между администрацией Читы и коммерческой организацией заключено концессионное соглашение на газификацию домовладений. Концессионер не подтвердил наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5% объема заявленных инвестиций и не предоставил банковскую гарантию. "Должностными лицами администрации соглашение заключено с превышением полномочий в отсутствие подтверждающих документов. Из бюджета концессионеру выплачен грант, контроль за расходованием которого не обеспечен, что повлекло причинение ущерба. В частности, из полученного гранта концессионером часть денежных средств переведены другой фирме – подрядчику, которая, в свою очередь, на заключила с различными организациями договоры на выполнение проектных, строительных и иных работ, а также приобретение материалов", - добавили в прокуратуре. Отмечается, что, реализуя схему незаконного вывода полученных средств, в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года неустановленные лица из числа работников данных организаций завысили стоимость поставок труб и комплектующих более чем в 2 раза, а также выдали беспроцентные займы. "Общая сумма причиненного ущерба составила 365 миллионов рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании", - уточнили в ведомстве. Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ранее следователями возбуждены уголовные дела по фактам хищений. Задержаны четверо должностных лиц концессионера и подрядчиков. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240517/obvinenie-1946565482.html

https://ria.ru/20240711/obvinenie-1958874493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, чита, забайкальский край