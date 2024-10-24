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Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета - РИА Новости, 24.10.2024
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15:59 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979835107.html
Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета
Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета - РИА Новости, 24.10.2024
Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета
Основным приоритетом проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, принятого Госдумой в первом чтении, является выполнение... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:59
2024-10-24T15:59
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Основным приоритетом проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, принятого Госдумой в первом чтении, является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 14 ноября. "Как и в предыдущие годы основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются. За четыре года МРОТ повысился на 75,4%, с 12 792 до 22 440 рублей. Это обеспечит не только рост зарплат 4,2 миллиона работающих граждан, но и коснется ряда социальных выплат: больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособий по безработице", - сказал Володин. По его словам, в проекте бюджета уже предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения президента по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам, индексацию социальных выплат, таких как материнский капитал и пособия на детей, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан. "Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, на введенные против России более 22 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, выстояли и эффективно работают, позволяя решать вопросы развития страны и обеспечивать социальные обязательства", - рассказал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что "детский бюджет" на три года превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми. Также, по его словам, предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов. "В ходе подготовки бюджета к первому чтению профильные комитеты Госдумы детально проанализировали каждую госпрограмму. Это принципиально важно - на их обеспечение заложено порядка 30 триллионов рублей, это 72,45 % всех бюджетных расходов, и каждый рубль должен быть использован максимально эффективно. Также мы будем держать на контроле вопрос эффективности мер поддержки, льгот и преференций, которые введены в большом количестве в самых разных сферах", - сообщил он. Володин отметил, что у Госдумы уже есть понимание, какие поправки будут прорабатывать ко второму чтению совместно с правительством. Он сообщил, что речь идет, в том числе, об увеличении бюджетных ассигнований на деятельность фонда "Защитники Отечества". "Поддержка наших солдат, офицеров - важнейшая задача, ее решения ждут ребята, которые сейчас находятся на передовой, кто получил ранения, их семьи", - добавил он.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета

Володин назвал выполнение социальных обязательств приоритетом проекта бюджета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Основным приоритетом проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, принятого Госдумой в первом чтении, является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 14 ноября.
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"Как и в предыдущие годы основным приоритетом является выполнение государством социальных обязательств перед гражданами. Суммы выплат и пособий ежегодно индексируются. За четыре года МРОТ повысился на 75,4%, с 12 792 до 22 440 рублей. Это обеспечит не только рост зарплат 4,2 миллиона работающих граждан, но и коснется ряда социальных выплат: больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособий по безработице", - сказал Володин.
По его словам, в проекте бюджета уже предусмотрены необходимые средства на реализацию поручения президента по возобновлению со следующего года выплат пенсий неработающим пенсионерам, индексацию социальных выплат, таких как материнский капитал и пособия на детей, поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, социально незащищенных категорий граждан.
"Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, на введенные против России более 22 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, выстояли и эффективно работают, позволяя решать вопросы развития страны и обеспечивать социальные обязательства", - рассказал председатель Госдумы.
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Володин подчеркнул, что "детский бюджет" на три года превысит 10 триллионов рублей, включая адресную поддержку семей с детьми. Также, по его словам, предусмотрены средства на укрепление обороноспособности страны, обеспечение технологического суверенитета России, поддержку ключевых отраслей экономики и развитие регионов.
«
"В ходе подготовки бюджета к первому чтению профильные комитеты Госдумы детально проанализировали каждую госпрограмму. Это принципиально важно - на их обеспечение заложено порядка 30 триллионов рублей, это 72,45 % всех бюджетных расходов, и каждый рубль должен быть использован максимально эффективно. Также мы будем держать на контроле вопрос эффективности мер поддержки, льгот и преференций, которые введены в большом количестве в самых разных сферах", - сообщил он.
Володин отметил, что у Госдумы уже есть понимание, какие поправки будут прорабатывать ко второму чтению совместно с правительством. Он сообщил, что речь идет, в том числе, об увеличении бюджетных ассигнований на деятельность фонда "Защитники Отечества".
"Поддержка наших солдат, офицеров - важнейшая задача, ее решения ждут ребята, которые сейчас находятся на передовой, кто получил ранения, их семьи", - добавил он.
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