Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/britaniya-1979872653.html
Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер
Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер - РИА Новости, 24.10.2024
Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007) считает, что конфликт на Украине в итоге завершится компромиссом сторон. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:12
2024-10-24T18:12
в мире
россия
украина
великобритания
тони блэр
владимир путин
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_dd5c141393df41c7f0e005681a744fa5.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007) считает, что конфликт на Украине в итоге завершится компромиссом сторон. "Мы должны абсолютно четко поддерживать украинцев. В этом не должно быть никаких сомнений. Однако мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс", - сказал Блэр в интервью газете London Standard. Он заявил, что Великобритания должна предоставить Украине всю возможную помощь, чтобы Киев "мог договориться о прекращении войны". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241024/prezident-1979640586.html
https://ria.ru/20241024/vsu-1979725233.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150031/82/1500318274_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_b24f2454b44d50671ef89b155a93a9dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, тони блэр, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Тони Блэр, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер

Экс-премьер Британии Блэр: конфликт на Украине завершится компромиссом сторон

© AP Photo / Richard DrewТони Блэр
Тони Блэр - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
Тони Блэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007) считает, что конфликт на Украине в итоге завершится компромиссом сторон.
"Мы должны абсолютно четко поддерживать украинцев. В этом не должно быть никаких сомнений. Однако мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс", - сказал Блэр в интервью газете London Standard.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Президент отчаялся". Киев получил однозначный сигнал от союзника
Вчера, 08:00
Он заявил, что Великобритания должна предоставить Украине всю возможную помощь, чтобы Киев "мог договориться о прекращении войны".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пленный украинец призвал устроить новый Майдан и свергнуть власть
Вчера, 09:11
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияТони БлэрВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала