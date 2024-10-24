https://ria.ru/20241024/britaniya-1979872653.html

Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер

Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер - РИА Новости, 24.10.2024

Конфликт на Украине завершится компромиссом, заявил британский экс-премьер

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007) считает, что конфликт на Украине в итоге завершится компромиссом сторон. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:12

2024-10-24T18:12

2024-10-24T18:12

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997-2007) считает, что конфликт на Украине в итоге завершится компромиссом сторон. "Мы должны абсолютно четко поддерживать украинцев. В этом не должно быть никаких сомнений. Однако мы действительно должны договориться об окончании этого конфликта, и он не завершится, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс", - сказал Блэр в интервью газете London Standard. Он заявил, что Великобритания должна предоставить Украине всю возможную помощь, чтобы Киев "мог договориться о прекращении войны". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241024/prezident-1979640586.html

https://ria.ru/20241024/vsu-1979725233.html

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