https://ria.ru/20241024/briks-1979752891.html
Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин
Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин
Россия открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока для построения лучшего мира, в котором будут учитывать интересы каждого народа и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:18
2024-10-24T11:18
2024-10-24T11:32
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
восток
казань
владимир путин
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока для построения лучшего мира, в котором будут учитывать интересы каждого народа и уважать их право на суверенное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютная ценность всех без исключения культур, традиций и религий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, восток, казань, владимир путин, брикс
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Восток, Казань, Владимир Путин, БРИКС
Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин
Путин: Россия открыта к построению лучшего мира со странами Глобального Юга