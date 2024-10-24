https://ria.ru/20241024/briks-1979752891.html

Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин

Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Россия готова сотрудничать со странами Глобального Юга, заявил Путин

Россия открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока для построения лучшего мира, в котором будут учитывать интересы каждого народа и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:18

2024-10-24T11:18

2024-10-24T11:32

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

восток

казань

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока для построения лучшего мира, в котором будут учитывать интересы каждого народа и уважать их право на суверенное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира. Мира, в котором будут учитываться мнения и интересы каждого народа, уважаться их право на суверенное развитие, их самобытность, признаваться абсолютная ценность всех без исключения культур, традиций и религий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

россия

восток

казань

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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, восток, казань, владимир путин, брикс