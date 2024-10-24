https://ria.ru/20241024/briks-1979751385.html

Путин заявил о необходимости выстраивать свободные финансовые механизмы

Путин заявил о необходимости выстраивать свободные финансовые механизмы - РИА Новости, 24.10.2024

Путин заявил о необходимости выстраивать свободные финансовые механизмы

Необходимо выстраивать надежные, альтернативные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:14

2024-10-24T11:14

2024-10-24T11:33

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

казань

владимир путин

брикс

экономика

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Необходимо выстраивать надежные, альтернативные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" заявил, что следующая волна экономического подъема зарождается именно в странах большого большинства, поэтому пришло время подумать о создании собственной платформы для раскрытия потенциала растущих экономик стран БРИКС."Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международный транспортных коридоров", - сказал российский лидер.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, владимир путин, брикс, экономика