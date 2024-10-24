СМИ: МВФ прогнозирует смещение сил в мировой экономике от G7 к БРИКС
Bloomberg: МВФ подтвердил переход баланс сил в мировой экономике от G7 к БРИКС
Саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Баланс сил в мировой экономике переходит от "Большой семерки" к странам БРИКС, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ).
"Согласно опубликованным на этой неделе прогнозам, основанным на паритете покупательной способности, МВФ в течение следующих пяти лет ожидает большей доли роста от таких мощных экономик БРИКС, как Китай, Индия, Россия и Бразилия", — говорится в материале.
"Согласно опубликованным на этой неделе прогнозам, основанным на паритете покупательной способности, МВФ в течение следующих пяти лет ожидает большей доли роста от таких мощных экономик БРИКС, как Китай, Индия, Россия и Бразилия", — говорится в материале.
Вклад в мировую экономику членов G7, таких как США, Германия и Япония, по информации Bloomberg, с момента последних прогнозов пересмотрен в сторону понижения. Вклад Китая в глобальный рост составит на 22% больше, чем у всех стран "Большой семерки" вместе взятых, а Индия к 2029 году добавит почти 15% от общего объема.
Авторы материала объясняют, что новый прогноз МВФ говорит о росте зависимости мировой экономики от рынков развивающихся стран, особенно на основании паритета покупательной способности, который придает больший вес бедным и густонаселенным странам.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Авторы материала объясняют, что новый прогноз МВФ говорит о росте зависимости мировой экономики от рынков развивающихся стран, особенно на основании паритета покупательной способности, который придает больший вес бедным и густонаселенным странам.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.