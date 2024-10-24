https://ria.ru/20241024/bpla-1979878114.html

У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие

У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024

У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие

Беспилотник ВСУ самолетного типа взорвался возле детского сада в селе Тавричанка Херсонской области, ранены двое взрослых, дети не пострадали и эвакуированы,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:26

2024-10-24T18:26

2024-10-24T19:47

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Беспилотник ВСУ самолетного типа взорвался возле детского сада в селе Тавричанка Херсонской области, ранены двое взрослых, дети не пострадали и эвакуированы, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо."В селе Тавричанка Каховского ГО враг атаковал жилой сектор - БПЛА самолетного типа взорвался поблизости от детского сада "Ромашка". К счастью, дети не пострадали, так как находились в помещении. Ранены двое взрослых. Первая медицинская помощь им оказана в местной амбулатории, их жизни вне опасности. В здании детского сада осколками разбиты оконные стекла, побиты стены и строения на детской площадке. Малыши эвакуированы", - написал он.В селе Новые Лагеря Новокаховского ГО травмирован местный житель 1975 года рождения, а в поселке Горностаевка значительные повреждения получил индивидуальный жилой дом, добавил губернатор.

https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины