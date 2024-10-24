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У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 24.10.2024 (обновлено: 19:47 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/bpla-1979878114.html
У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие
У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.10.2024
У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие
Беспилотник ВСУ самолетного типа взорвался возле детского сада в селе Тавричанка Херсонской области, ранены двое взрослых, дети не пострадали и эвакуированы,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:26
2024-10-24T19:47
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Беспилотник ВСУ самолетного типа взорвался возле детского сада в селе Тавричанка Херсонской области, ранены двое взрослых, дети не пострадали и эвакуированы, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо."В селе Тавричанка Каховского ГО враг атаковал жилой сектор - БПЛА самолетного типа взорвался поблизости от детского сада "Ромашка". К счастью, дети не пострадали, так как находились в помещении. Ранены двое взрослых. Первая медицинская помощь им оказана в местной амбулатории, их жизни вне опасности. В здании детского сада осколками разбиты оконные стекла, побиты стены и строения на детской площадке. Малыши эвакуированы", - написал он.В селе Новые Лагеря Новокаховского ГО травмирован местный житель 1975 года рождения, а в поселке Горностаевка значительные повреждения получил индивидуальный жилой дом, добавил губернатор.
https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
У детсада в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ, есть пострадавшие

У детсада в селе Тавричанка в Херсонской области взорвался беспилотник ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия взрыва беспилотника ВСУ возле детсада в селе Тавричанка Херсонской области
Последствия взрыва беспилотника ВСУ возле детсада в селе Тавричанка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия взрыва беспилотника ВСУ возле детсада в селе Тавричанка Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Беспилотник ВСУ самолетного типа взорвался возле детского сада в селе Тавричанка Херсонской области, ранены двое взрослых, дети не пострадали и эвакуированы, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
"В селе Тавричанка Каховского ГО враг атаковал жилой сектор - БПЛА самолетного типа взорвался поблизости от детского сада "Ромашка". К счастью, дети не пострадали, так как находились в помещении. Ранены двое взрослых. Первая медицинская помощь им оказана в местной амбулатории, их жизни вне опасности. В здании детского сада осколками разбиты оконные стекла, побиты стены и строения на детской площадке. Малыши эвакуированы", - написал он.
В селе Новые Лагеря Новокаховского ГО травмирован местный житель 1975 года рождения, а в поселке Горностаевка значительные повреждения получил индивидуальный жилой дом, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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