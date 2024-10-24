https://ria.ru/20241024/bouz-1979725548.html

На Западе припомнили Байдену резкие слова о Путине и России

На Западе припомнили Байдену резкие слова о Путине и России - РИА Новости, 24.10.2024

На Западе припомнили Байдену резкие слова о Путине и России

Ирландский журналист Чей Боуз припомнил в соцсети X президенту США Джо Байдену и другим американским чиновникам резкие слова о Владимире Путине и России... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:13

2024-10-24T09:13

2024-10-24T09:20

в мире

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владимир путин

джо байден

энтони блинкен

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз припомнил в соцсети X президенту США Джо Байдену и другим американским чиновникам резкие слова о Владимире Путине и России. "Идиотизм попыток Запада "изолировать" самую большую страну на Земле. Крупнейшего производителя энергии, космическую и ядерную державу. Это заставило Блинкена и компанию выглядеть идиотами, каковыми они и являются", — говорится в публикации. Журналист привел в пример слова Байдена в обращении к конгрессу, в марте 2022 года, что Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо" и что США "причиняют боль России", а также аналогичное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.Ведущие мировые СМИ во вторник уделили особое внимание проведению саммита БРИКС в Казани. Так, они увидели в проходящей встрече подтверждение отсутствия изоляции России и вызов гегемонии Запада, а также назвали БРИКС процветающим объединением, продвигающим новую энергию и перспективы.Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Запад, а не Россия находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны глобального Юга.

https://ria.ru/20241024/putin-1979666790.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, энтони блинкен