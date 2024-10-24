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Более 15 тысяч новых книг получили библиотеки Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024
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Липецкая область
 
15:44 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/biblioteki-1979832030.html
Более 15 тысяч новых книг получили библиотеки Липецкой области в 2024 году
Более 15 тысяч новых книг получили библиотеки Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024
Более 15 тысяч новых книг получили библиотеки Липецкой области в 2024 году
Более 15 тысяч новых книг получили модельные библиотеки Липецкой области в 2024 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:44
2024-10-24T15:44
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч новых книг получили модельные библиотеки Липецкой области в 2024 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что библиотечные фонды удалось обновить на средства федерального и регионального бюджетов. Модельные библиотеки, среди которых много сельских, получили большой выбор классической литературы, произведения современных авторов, книги для детей. После реконструкции в рамках нацпроекта библиотеки могут похвалиться не только большим фондом популярных книг, но и высокими стандартами обслуживания, современным оборудованием, а также выходом на ресурсы электронных библиотек. "В обновленных библиотеках приятно находиться. Атмосфера уюта, доброжелательности, комфорта. Здесь можно не только читать, но и заниматься творчеством, физкультурой, найти себе другое интересное занятие. Людям нравится. Это подтверждается ростом посещаемости, большим количеством положительных отзывов. Значит, надо продолжать работать в этом направлении", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20241024/studenty-1979828743.html
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Более 15 тысяч новых книг получили библиотеки Липецкой области в 2024 году

© iStock.com / skynesherСтуденты в библиотеке
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / skynesher
Студенты в библиотеке
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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч новых книг получили модельные библиотеки Липецкой области в 2024 году в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что библиотечные фонды удалось обновить на средства федерального и регионального бюджетов. Модельные библиотеки, среди которых много сельских, получили большой выбор классической литературы, произведения современных авторов, книги для детей.
После реконструкции в рамках нацпроекта библиотеки могут похвалиться не только большим фондом популярных книг, но и высокими стандартами обслуживания, современным оборудованием, а также выходом на ресурсы электронных библиотек.
"В обновленных библиотеках приятно находиться. Атмосфера уюта, доброжелательности, комфорта. Здесь можно не только читать, но и заниматься творчеством, физкультурой, найти себе другое интересное занятие. Людям нравится. Это подтверждается ростом посещаемости, большим количеством положительных отзывов. Значит, надо продолжать работать в этом направлении", – отметил Артамонов.
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