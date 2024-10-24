https://ria.ru/20241024/belorussiya-1979860984.html

Лукашенко заявил о готовности поехать в Крым

Лукашенко заявил о готовности поехать в Крым - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко заявил о готовности поехать в Крым

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью изданию "Известия", говоря о взаимодействии Минска с новыми регионами РФ, заявил, что не Украине диктовать... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:32

2024-10-24T17:32

2024-10-24T18:16

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью изданию "Известия", говоря о взаимодействии Минска с новыми регионами РФ, заявил, что не Украине диктовать Белоруссии условия, с кем сотрудничать."Я думаю, что это вопрос (о поездке в Крым - ред.) от журналистов больше. Но если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера ехать в Крым?" - сказал он.По словам белорусского президента, он свою позицию по Крыму уже обозначил. "Де-факто Крым российский, де-юре - нет", - сказал он, добавив, что международное сообщество не признает Крым российским.При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия сразу начала сотрудничать с Крымом, с новыми регионами России."Руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти организации, которые сотрудничают, белорусские, попадут под санкции. Так мы и так под санкциями, дальше некуда попадать. А то, что надо Донбассу и Крыму мы продаем, они за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними? И потом, я думаю, что Украине не совсем правильно диктовать нам условия, с кем сотрудничать. Украина первая, раньше Америки и Евросоюза, ввела против нас санкции. Какие к нам могут быть требования?" - отметил Лукашенко.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, белоруссия, в мире, александр лукашенко, владимир путин