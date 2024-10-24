https://ria.ru/20241024/belorussiya-1979851067.html
Белоруссия готова к президентским выборам, заявил Лукашенко
Белоруссия готова к президентским выборам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Белоруссия готова к президентским выборам, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к президентским выборам, ответит на любые провокации. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:53
2024-10-24T16:53
2024-10-24T17:11
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александр лукашенко
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МИНСК, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к президентским выборам, ответит на любые провокации.Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Ранее президент Белоруссии заявил, что будет баллотироваться, если его сторонники скажут, что надо."Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого (как в 2020 году - ред.) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо (бывшему директору ЦРУ, экс-госсекретарю США) Майку Помпео, с которым мы встречались, он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими (российские пранкеры - ред.) он заявил: "Да, у нас в Беларуси не получилась цветная революция", - приводит слова Лукашенко в интервью изданию "Известия" госагентство Белта."Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как президент вынужден был ее защищать, и я ее защищал. И мы ее защитили. Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973267298.html
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белоруссия, в мире, майк помпео, сша, александр лукашенко, центральное разведывательное управление (цру)
Белоруссия, В мире, Майк Помпео, США, Александр Лукашенко, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Белоруссия готова к президентским выборам, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия готова к президентским выборам и ответит на провокации