Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представит в 2025 году выставки во Франции "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в Китае "Плисецкая: полюс магии" и в Болгарии "Театр в годы войны: территория надежды" к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
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"Выставочный план Бахрушинского музея в 2025 года будет весьма насыщенным. К открытию квартала мы увидим шедевры авангарда. Много выставочных проектов запланировано в регионах страны. Крупная выставка к юбилею Майи Плисецкой пройдет сразу в нескольких городах. Готовится много международных проектов, в том числе во Франции, Китае и Болгарии. Ряд выставок будут посвящены и другим известным юбилярам: Олегу Табакову и Василию Качалову", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строящийся Музейно-театральный квартал "Бахрушинский"
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строящийся Музейно-театральный квартал "Бахрушинский"
Выставочный проект "Театр в годы войны: территория надежды", приуроченный к 80-летию Великой Победы, увидят посетители представительства Россотрудничества в Болгарии в городе София. Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" будет представлена в российском духовно-культурном православном центре при посольстве России во Франции. Юбилейный проект "Плисецкая: полюс магии" к 100-летию со дня рождения русской балерины смогут посетить жители Пекина в китайском представительстве Россотрудничества, уточнили в пресс-релизе.
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Кроме того, экспозиция "Волшебник императорских театров Александр Головин" в июле 2025 года будет представлена во Франции участникам Авиньонского театрального фестиваля.
К 100-летнему юбилею великой русской балерины Майи Плисецкой Бахрушинский музей в 2025 году представит выставочный проект "Плисецкая: полюс магии". Выставка станет флагманским проектом музея в регионах: ее увидят жители Тулы, Рязани и Екатеринбурга.
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Макет нового выставочного зала в Центре театральной истории в строящемся Музейно-театральном квартале "Бахрушинский"
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
Макет нового выставочного зала в Центре театральной истории в строящемся Музейно-театральном квартале "Бахрушинский"
Бахрушинский Музейно-театральный квартал откроется в 2025 году масштабной выставкой "Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу" в Центре театральной истории. На ней будут представлены театральные работы предшественников авангарда, художников объединения "Голубая роза", кубистов и футуристов – Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Александры Экстер, Каземира Малевича. Участниками проекта станут Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, Национальная галерея Армении и Музей русского искусства в Ереване.
Выставка "Качалов. Чародей русской сцены…" будет посвящена актеру Василию Качалову. Она пройдет в новом пространстве Театральной лаборатории и затем также отправится в российские регионы.
В Театральной лаборатории состоится и выставка "Олег Табаков. Моя жизнь – счастливый билет", посвященная 90-летию мастера. Выставочный проект подготовлен в год 150-летия Союза Театральных Деятелей России совместно с Московским Театром Олега Табакова и покажет материалы из фондов БТМ, Табакерки, МХТ им. Чехова, Театра "Современник", а также из собрания семьи артиста.
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
Министр культуры РФ Ольга Любимова
В годовщину 80-летия Великой Победы бахрушинцы представят проект "Фронтовые дороги театров России". Это будет выставка-посвящение подвигу советских артистов, вдохновлявших своим талантом солдат и офицеров. Посетители увидят все 70 сохранившихся дневников фронтовых бригад, которые Бахрушинский музей вел с самого начала войны для артистов, выступавших на фронте, а также кинохронику, фото, рисунки, афиши, эскизы декораций к постановкам с участием Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника. Выставка также пройдет в Москве и в Зарайске, а позже приедет в Бердянский художественный музей имени Исаака Бродского.
В рамках федерального проекта "Новый музей театра" новые музеи будут открыты в Ярославском драматическом театре имени Федора Волкова к его 275-летнему юбилею; в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, в преддверии его 95-летия; в Чувашском государственном театре "Волга Опера Балет", который прошел путь от оперной студии к театру оперы и балета. Проект будет реализован и в Донецком академическом театре кукол. В пространстве театра будет создана современная многофункциональная музейно-театральная площадка, которая выйдет за рамки театра и вместит в себя, помимо прочего, центр психологической поддержки и реабилитации детей средствами арт- и куклотерапии.