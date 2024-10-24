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Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае - РИА Новости, 24.10.2024
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Музейные маршруты России
 
10:53 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/bakhrushinskiyvystavki-1979742198.html
Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае
Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае - РИА Новости, 24.10.2024
Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае
Бахрушинский театральный музей представит в 2025 году выставки во Франции "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в Китае "Плисецкая: полюс магии" и РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:53
2024-10-24T10:53
музейные маршруты россии
франция
россия
китай
ольга любимова
кристина трубинова
театральный музей имени бахрушина
майя плисецкая
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представит в 2025 году выставки во Франции "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в Китае "Плисецкая: полюс магии" и в Болгарии "Театр в годы войны: территория надежды" к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;Выставочный план Бахрушинского музея в 2025 года будет весьма насыщенным. К открытию квартала мы увидим шедевры авангарда. Много выставочных проектов запланировано в регионах страны. Крупная выставка к юбилею Майи Плисецкой пройдет сразу в нескольких городах. Готовится много международных проектов, в том числе во Франции, Китае и Болгарии. Ряд выставок будут посвящены и другим известным юбилярам: Олегу Табакову и Василию Качалову&quot;, - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.Выставочный проект "Театр в годы войны: территория надежды", приуроченный к 80-летию Великой Победы, увидят посетители представительства Россотрудничества в Болгарии в городе София. Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" будет представлена в российском духовно-культурном православном центре при посольстве России во Франции. Юбилейный проект "Плисецкая: полюс магии" к 100-летию со дня рождения русской балерины смогут посетить жители Пекина в китайском представительстве Россотрудничества, уточнили в пресс-релизе.Кроме того, экспозиция "Волшебник императорских театров Александр Головин" в июле 2025 года будет представлена во Франции участникам Авиньонского театрального фестиваля.К 100-летнему юбилею великой русской балерины Майи Плисецкой Бахрушинский музей в 2025 году представит выставочный проект "Плисецкая: полюс магии". Выставка станет флагманским проектом музея в регионах: ее увидят жители Тулы, Рязани и Екатеринбурга.Бахрушинский Музейно-театральный квартал откроется в 2025 году масштабной выставкой "Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу" в Центре театральной истории. На ней будут представлены театральные работы предшественников авангарда, художников объединения "Голубая роза", кубистов и футуристов – Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Александры Экстер, Каземира Малевича. Участниками проекта станут Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, Национальная галерея Армении и Музей русского искусства в Ереване.Выставка "Качалов. Чародей русской сцены…" будет посвящена актеру Василию Качалову. Она пройдет в новом пространстве Театральной лаборатории и затем также отправится в российские регионы.В Театральной лаборатории состоится и выставка "Олег Табаков. Моя жизнь – счастливый билет", посвященная 90-летию мастера. Выставочный проект подготовлен в год 150-летия Союза Театральных Деятелей России совместно с Московским Театром Олега Табакова и покажет материалы из фондов БТМ, Табакерки, МХТ им. Чехова, Театра "Современник", а также из собрания семьи артиста.В годовщину 80-летия Великой Победы бахрушинцы представят проект "Фронтовые дороги театров России". Это будет выставка-посвящение подвигу советских артистов, вдохновлявших своим талантом солдат и офицеров. Посетители увидят все 70 сохранившихся дневников фронтовых бригад, которые Бахрушинский музей вел с самого начала войны для артистов, выступавших на фронте, а также кинохронику, фото, рисунки, афиши, эскизы декораций к постановкам с участием Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника. Выставка также пройдет в Москве и в Зарайске, а позже приедет в Бердянский художественный музей имени Исаака Бродского.В рамках федерального проекта "Новый музей театра" новые музеи будут открыты в Ярославском драматическом театре имени Федора Волкова к его 275-летнему юбилею; в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, в преддверии его 95-летия; в Чувашском государственном театре "Волга Опера Балет", который прошел путь от оперной студии к театру оперы и балета. Проект будет реализован и в Донецком академическом театре кукол. В пространстве театра будет создана современная многофункциональная музейно-театральная площадка, которая выйдет за рамки театра и вместит в себя, помимо прочего, центр психологической поддержки и реабилитации детей средствами арт- и куклотерапии.
https://ria.ru/20241009/petergof-1977264144.html
https://ria.ru/20241011/kitaykukhnya-1977565932.html
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РИА Новости
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франция, россия, китай, ольга любимова, кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, майя плисецкая, олег табаков
Музейные маршруты России, Франция, Россия, Китай, Ольга Любимова, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Майя Плисецкая, Олег Табаков

Бахрушинский музей в 2025 году покажет выставки во Франции и Китае

© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представит в 2025 году выставки во Франции "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в Китае "Плисецкая: полюс магии" и в Болгарии "Театр в годы войны: территория надежды" к 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"Выставочный план Бахрушинского музея в 2025 года будет весьма насыщенным. К открытию квартала мы увидим шедевры авангарда. Много выставочных проектов запланировано в регионах страны. Крупная выставка к юбилею Майи Плисецкой пройдет сразу в нескольких городах. Готовится много международных проектов, в том числе во Франции, Китае и Болгарии. Ряд выставок будут посвящены и другим известным юбилярам: Олегу Табакову и Василию Качалову", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строящийся Музейно-театральный квартал "Бахрушинский"
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строящийся Музейно-театральный квартал Бахрушинский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строящийся Музейно-театральный квартал "Бахрушинский"
Выставочный проект "Театр в годы войны: территория надежды", приуроченный к 80-летию Великой Победы, увидят посетители представительства Россотрудничества в Болгарии в городе София. Выставка "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу" будет представлена в российском духовно-культурном православном центре при посольстве России во Франции. Юбилейный проект "Плисецкая: полюс магии" к 100-летию со дня рождения русской балерины смогут посетить жители Пекина в китайском представительстве Россотрудничества, уточнили в пресс-релизе.
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9 октября, 17:58
Кроме того, экспозиция "Волшебник императорских театров Александр Головин" в июле 2025 года будет представлена во Франции участникам Авиньонского театрального фестиваля.
К 100-летнему юбилею великой русской балерины Майи Плисецкой Бахрушинский музей в 2025 году представит выставочный проект "Плисецкая: полюс магии". Выставка станет флагманским проектом музея в регионах: ее увидят жители Тулы, Рязани и Екатеринбурга.
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Макет нового выставочного зала в Центре театральной истории в строящемся Музейно-театральном квартале "Бахрушинский"
Макет нового выставочного зала в Центре театральной истории в строящемся Музейно-театральном квартале Бахрушинский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
Макет нового выставочного зала в Центре театральной истории в строящемся Музейно-театральном квартале "Бахрушинский"
Бахрушинский Музейно-театральный квартал откроется в 2025 году масштабной выставкой "Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу" в Центре театральной истории. На ней будут представлены театральные работы предшественников авангарда, художников объединения "Голубая роза", кубистов и футуристов – Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Александры Экстер, Каземира Малевича. Участниками проекта станут Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, Национальная галерея Армении и Музей русского искусства в Ереване.
Генеральный директор Музеев Московского кремля Елена Гагарина на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Выставка "Качалов. Чародей русской сцены…" будет посвящена актеру Василию Качалову. Она пройдет в новом пространстве Театральной лаборатории и затем также отправится в российские регионы.
В Театральной лаборатории состоится и выставка "Олег Табаков. Моя жизнь – счастливый билет", посвященная 90-летию мастера. Выставочный проект подготовлен в год 150-летия Союза Театральных Деятелей России совместно с Московским Театром Олега Табакова и покажет материалы из фондов БТМ, Табакерки, МХТ им. Чехова, Театра "Современник", а также из собрания семьи артиста.
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото: пресс-служба Бахрушинского театрального музея
Министр культуры РФ Ольга Любимова
В годовщину 80-летия Великой Победы бахрушинцы представят проект "Фронтовые дороги театров России". Это будет выставка-посвящение подвигу советских артистов, вдохновлявших своим талантом солдат и офицеров. Посетители увидят все 70 сохранившихся дневников фронтовых бригад, которые Бахрушинский музей вел с самого начала войны для артистов, выступавших на фронте, а также кинохронику, фото, рисунки, афиши, эскизы декораций к постановкам с участием Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника. Выставка также пройдет в Москве и в Зарайске, а позже приедет в Бердянский художественный музей имени Исаака Бродского.
В рамках федерального проекта "Новый музей театра" новые музеи будут открыты в Ярославском драматическом театре имени Федора Волкова к его 275-летнему юбилею; в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, в преддверии его 95-летия; в Чувашском государственном театре "Волга Опера Балет", который прошел путь от оперной студии к театру оперы и балета. Проект будет реализован и в Донецком академическом театре кукол. В пространстве театра будет создана современная многофункциональная музейно-театральная площадка, которая выйдет за рамки театра и вместит в себя, помимо прочего, центр психологической поддержки и реабилитации детей средствами арт- и куклотерапии.
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Музейные маршруты РоссииФранцияРоссияКитайОльга ЛюбимоваКристина ТрубиноваТеатральный музей имени БахрушинаМайя ПлисецкаяОлег Табаков
 
 
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