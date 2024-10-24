https://ria.ru/20241024/azerbaydzhan-1979801603.html

Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии

Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии - РИА Новости, 24.10.2024

Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии

Президент России Владимир Путин отметил роль Азербайджана в развитии международных логистических коридоров в Евразии. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:14

азербайджан

россия

евразия

владимир путин

ильхам алиев

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль Азербайджана в развитии международных логистических коридоров в Евразии. Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении упомянул, что по территории страны проходят такие крупные транспортные коридоры, как "Север - Юг" и "Восток - Запад". По его словам, все их сегменты на территории Азербайджана успешно функционируют. "Действительно, вы совершенно точно отметили, роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень важна. Но не только", - отреагировал Путин. Он, в частности, обратил внимание на растущий объем товарооборота Азербайджана с Россией и другими государствами БРИКС, что тоже является весомой составляющей взаимодействия.

https://ria.ru/20231013/sng-1902548477.html

азербайджан

россия

евразия

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азербайджан, россия, евразия, владимир путин, ильхам алиев, брикс