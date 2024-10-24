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Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии - РИА Новости, 24.10.2024
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14:10 24.10.2024 (обновлено: 14:14 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/azerbaydzhan-1979801603.html
Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии
Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии - РИА Новости, 24.10.2024
Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии
Президент России Владимир Путин отметил роль Азербайджана в развитии международных логистических коридоров в Евразии. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:10
2024-10-24T14:14
азербайджан
россия
евразия
владимир путин
ильхам алиев
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль Азербайджана в развитии международных логистических коридоров в Евразии. Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении упомянул, что по территории страны проходят такие крупные транспортные коридоры, как "Север - Юг" и "Восток - Запад". По его словам, все их сегменты на территории Азербайджана успешно функционируют. "Действительно, вы совершенно точно отметили, роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень важна. Но не только", - отреагировал Путин. Он, в частности, обратил внимание на растущий объем товарооборота Азербайджана с Россией и другими государствами БРИКС, что тоже является весомой составляющей взаимодействия.
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азербайджан, россия, евразия, владимир путин, ильхам алиев, брикс
Азербайджан, Россия, Евразия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, БРИКС
Путин оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров в Евразии

Путин высоко оценил роль Азербайджана в развитии логистических коридоров Евразии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоФлаги России и Азербайджана
Флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил роль Азербайджана в развитии международных логистических коридоров в Евразии.
Российский лидер в четверг проводит заключительное заседание казанского саммита БРИКС в формате "аутрич". Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении упомянул, что по территории страны проходят такие крупные транспортные коридоры, как "Север - Юг" и "Восток - Запад". По его словам, все их сегменты на территории Азербайджана успешно функционируют.
"Действительно, вы совершенно точно отметили, роль Азербайджана, особенно в развитии логистических коридоров, очень важна. Но не только", - отреагировал Путин.
Он, в частности, обратил внимание на растущий объем товарооборота Азербайджана с Россией и другими государствами БРИКС, что тоже является весомой составляющей взаимодействия.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Токаев предложил создать проект сопряжения главных транспортных артерий СНГ
13 октября 2023, 14:45
 
АзербайджанРоссияЕвразияВладимир ПутинИльхам АлиевБРИКС
 
 
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