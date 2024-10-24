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Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы
Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы - РИА Новости, 24.10.2024
Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал упрочить механизм взаимных консультаций стран БРИКС, отметив необходимость противостоять попыткам навязывания... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:55
2024-10-24T11:55
2024-10-24T11:55
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал упрочить механизм взаимных консультаций стран БРИКС, отметив необходимость противостоять попыткам навязывания государствам односторонних подходов. "Египет ценит БРИКС+ как платформу продвижения сотрудничества и укрепления консультаций между объединением БРИКС и государствами Юга",- сказал ас-Сиси на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Египетский лидер подчеркнул необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международным финансовыми институтами. "Важно продолжать сотрудничество и консультации между развивающимися странами для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективно противостоять попыткам навязывания односторонней политики", - отметил ас-Сиси. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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в мире, египет, казань, абдель фаттах ас-сиси, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Египет, Казань, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы
Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать странам односторонние подходы
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал упрочить механизм взаимных консультаций стран БРИКС, отметив необходимость противостоять попыткам навязывания государствам односторонних подходов.
"Египет ценит БРИКС+ как платформу продвижения сотрудничества и укрепления консультаций между объединением БРИКС и государствами Юга",- сказал ас-Сиси на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Египетский лидер подчеркнул необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международным финансовыми институтами.
"Важно продолжать сотрудничество и консультации между развивающимися странами для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективно противостоять попыткам навязывания односторонней политики", - отметил ас-Сиси.
Саммит БРИКС в Казани
проходит с 22 по 24 октября.