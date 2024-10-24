https://ria.ru/20241024/as-sisja-1979765479.html

Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы

Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы - РИА Новости, 24.10.2024

Ас-Сиси призвал противостоять попыткам навязать односторонние подходы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал упрочить механизм взаимных консультаций стран БРИКС, отметив необходимость противостоять попыткам навязывания... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:55

2024-10-24T11:55

2024-10-24T11:55

в мире

египет

казань

абдель фаттах ас-сиси

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979438381_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_6d622be4ce321d10e652f6529b84b9ad.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал упрочить механизм взаимных консультаций стран БРИКС, отметив необходимость противостоять попыткам навязывания государствам односторонних подходов. "Египет ценит БРИКС+ как платформу продвижения сотрудничества и укрепления консультаций между объединением БРИКС и государствами Юга",- сказал ас-Сиси на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Египетский лидер подчеркнул необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международным финансовыми институтами. "Важно продолжать сотрудничество и консультации между развивающимися странами для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективно противостоять попыткам навязывания односторонней политики", - отметил ас-Сиси. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240321/kontakty-1934784993.html

египет

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, казань, абдель фаттах ас-сиси, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году