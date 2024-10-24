https://ria.ru/20241024/armeniya-1979838484.html
Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру
Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру - РИА Новости, 24.10.2024
Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе встречи в Казани поручили главам МИД двух стран продолжить... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:12
2024-10-24T16:12
2024-10-24T16:20
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе встречи в Казани поручили главам МИД двух стран продолжить переговоры по мирному договору для его скорейшего заключения, сообщает пресс-служба армянского кабмина.Отмечается, что лидеры Армении и Азербайджана обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая вопросы мирного договора, делимитации и демаркации границы, другие вопросы, представляющие взаимный интерес."Министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношениях" с целью его скорейшей доработки и подписания", - говорится в сообщении.
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в мире, армения, азербайджан, казань, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Казань, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру
Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по мирному договору
ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе встречи в Казани поручили главам МИД двух стран продолжить переговоры по мирному договору для его скорейшего заключения, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Отмечается, что лидеры Армении и Азербайджана обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая вопросы мирного договора, делимитации и демаркации границы, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношениях" с целью его скорейшей доработки и подписания", - говорится в сообщении.