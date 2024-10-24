https://ria.ru/20241024/armeniya-1979838484.html

Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру

Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру - РИА Новости, 24.10.2024

Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры по миру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе встречи в Казани поручили главам МИД двух стран продолжить... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:12

2024-10-24T16:12

2024-10-24T16:20

в мире

армения

азербайджан

казань

ильхам алиев

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в ходе встречи в Казани поручили главам МИД двух стран продолжить переговоры по мирному договору для его скорейшего заключения, сообщает пресс-служба армянского кабмина.Отмечается, что лидеры Армении и Азербайджана обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая вопросы мирного договора, делимитации и демаркации границы, другие вопросы, представляющие взаимный интерес."Министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношениях" с целью его скорейшей доработки и подписания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241021/armeniya-1979106614.html

армения

азербайджан

казань

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в мире, армения, азербайджан, казань, ильхам алиев, никол пашинян