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Пашинян назвал развитие отношений с Ираном приоритетом для Армении
Пашинян назвал развитие отношений с Ираном приоритетом для Армении - РИА Новости, 24.10.2024
Пашинян назвал развитие отношений с Ираном приоритетом для Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что развитие отношений с Тегераном является одним из... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:57
2024-10-24T11:57
2024-10-24T11:57
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что развитие отношений с Тегераном является одним из приоритетов для Еревана, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Премьер-министр выразил удовлетворение динамичным характером отношений с Ираном и подчеркнул, что с момента вступления президента Пезешкиана в должность эта динамика не только сохраняется, но и развивается. Пашинян подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений с Ираном является одним из приоритетов правительства Республики Армения", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент Ирана подчеркнул важность продолжительного развития и расширения сотрудничества с Арменией, в том числе в сферах экономики и культуры. Пезешкиан подчеркнул, что приоритетом его страны является развитие отношений с соседними и дружественными странами, добавив, что Армения является одной из таких стран. Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки, в частности, вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам. "Собеседники подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности. Лидеры Армении и Ирана выразили уверенность, что крепкие и глубокие двусторонние отношения будут способствовать развитию регионального сотрудничества", - говорится в сообщении.
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в мире, иран, армения, тегеран (город), масуд пезешкиан, никол пашинян
В мире, Иран, Армения, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Никол Пашинян
Пашинян назвал развитие отношений с Ираном приоритетом для Армении
Пашинян назвал развитие отношений с Тегераном одним из приоритетов для Еревана
ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что развитие отношений с Тегераном является одним из приоритетов для Еревана, сообщает
пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр выразил удовлетворение динамичным характером отношений с Ираном и подчеркнул, что с момента вступления президента Пезешкиана в должность эта динамика не только сохраняется, но и развивается. Пашинян подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений с Ираном является одним из приоритетов правительства Республики Армения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Ирана подчеркнул важность продолжительного развития и расширения сотрудничества с Арменией, в том числе в сферах экономики и культуры. Пезешкиан подчеркнул, что приоритетом его страны является развитие отношений с соседними и дружественными странами, добавив, что Армения является одной из таких стран.
Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки, в частности, вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам. "Собеседники подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности. Лидеры Армении и Ирана выразили уверенность, что крепкие и глубокие двусторонние отношения будут способствовать развитию регионального сотрудничества", - говорится в сообщении.