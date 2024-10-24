https://ria.ru/20241024/aeroflot-1979732111.html

СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"

СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.10.2024

СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"

В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:50

2024-10-24T09:50

2024-10-24T09:50

аэрофлот

россия

общество

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота", пишет РБК. В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха, заявил представитель "Аэрофлота". "Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей", — приводит издание его слова.В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, который также присутствовал на встрече, заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании.

https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977114319.html

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аэрофлот, россия, общество