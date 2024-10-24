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СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.10.2024
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09:50 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/aeroflot-1979732111.html
СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"
СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.10.2024
СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"
В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:50
2024-10-24T09:50
аэрофлот
россия
общество
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота", пишет РБК. В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха, заявил представитель "Аэрофлота". "Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей", — приводит издание его слова.В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, который также присутствовал на встрече, заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании.
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аэрофлот, россия, общество
Аэрофлот, Россия, Общество
СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"

РБК: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота", пишет РБК.

В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха, заявил представитель "Аэрофлота".

"Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей", — приводит издание его слова.
В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, который также присутствовал на встрече, заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании.
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