СМИ: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"
РБК: транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей "Аэрофлота", пишет РБК.
В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха, заявил представитель "Аэрофлота".
"Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей", — приводит издание его слова.
В статье отмечается, что это стало итогом встречи представителей ведомства под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с сотрудникам авиакомпании. В ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режима их труда и отдыха, заявил представитель "Аэрофлота".
"Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей", — приводит издание его слова.
В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, который также присутствовал на встрече, заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании.
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