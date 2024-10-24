https://ria.ru/20241024/abbas-1979915714.html

Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас

Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас - РИА Новости, 24.10.2024

Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас

Палестинский народ очень рад прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы и права народа Палестины на создание государства, высоко это ценит,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:41

2024-10-24T20:41

2024-10-24T20:42

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владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Палестинский народ очень рад прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы и права народа Палестины на создание государства, высоко это ценит, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас."Мы рады тому, какие прочные позиции занимает Российская Федерация в поддержку палестинской проблемы и в поддержку суверенного права палестинского народа на достижение всех своих целей и создание нашего государства. Палестинский народ высоко это ценит, господин президент", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241024/abbas-1979912647.html

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в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году