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Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас - РИА Новости, 24.10.2024
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20:41 24.10.2024 (обновлено: 20:42 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/abbas-1979915714.html
Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас
Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас - РИА Новости, 24.10.2024
Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас
Палестинский народ очень рад прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы и права народа Палестины на создание государства, высоко это ценит,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:41
2024-10-24T20:42
в мире
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махмуд аббас
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Палестинский народ очень рад прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы и права народа Палестины на создание государства, высоко это ценит, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас."Мы рады тому, какие прочные позиции занимает Российская Федерация в поддержку палестинской проблемы и в поддержку суверенного права палестинского народа на достижение всех своих целей и создание нашего государства. Палестинский народ высоко это ценит, господин президент", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241024/abbas-1979912647.html
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в мире, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Палестинский народ ценит поддержку России, заявил Аббас

Аббас: палестинцы рады прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Палестины Махмуд Аббас
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Палестинский народ очень рад прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы и права народа Палестины на создание государства, высоко это ценит, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас.
"Мы рады тому, какие прочные позиции занимает Российская Федерация в поддержку палестинской проблемы и в поддержку суверенного права палестинского народа на достижение всех своих целей и создание нашего государства. Палестинский народ высоко это ценит, господин президент", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Аббас поблагодарил Путина за работу на палестинском направлении
Вчера, 20:24
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин: Россия выступает за прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Вчера, 20:32
 
В миреРоссияПалестинаМахмуд АббасВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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