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Трамп направил жалобу против правящей в Британии партии из-за помощи Харрис

Трамп направил жалобу против правящей в Британии партии из-за помощи Харрис - РИА Новости, 23.10.2024

Трамп направил жалобу против правящей в Британии партии из-за помощи Харрис

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа направил жалобу против правящей в Великобритании Лейбористской партии после того, как она заявила о РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:54

2024-10-23T08:54

2024-10-23T08:54

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа направил жалобу против правящей в Великобритании Лейбористской партии после того, как она заявила о намерении отправить около 100 своих сотрудников для помощи вице-президенту США Камале Харрис в предвыборной гонке, сообщает издание Politico со ссылкой на жалобу, написанную адвокатом кампании Трампа Гэри Лавковски. Ранее газета Telegraph сообщала, что Лейбористская партия направит порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Газета отмечала, что республиканцы возмутились планом лейбористов и предупредили, что такой шаг нанесет ущерб отношениям Великобритании и США в случае победы Трампа на выборах. "Дональд Трамп подал юридическую жалобу на правящую Лейбористскую партию Великобритании после того, как её активисты отправились в США, чтобы поддержать его соперницу Камалу Харрис", - говорится в сообщении. По данным издания, Лейбористская партия настаивает на том, что её усилия соответствуют строгим правилам выборов США, согласно которым иностранные волонтёры не могут тратить более одной тысячи долларов на помощь кандидатам. Как пишет издание со ссылкой на жалобу, предвыборный штаб Трампа поставил под сомнение эту сумму, а намерения Великобритании помочь Харрис Лавковски назвал "вмешательством в выборы" в США. Согласно изданию, республиканцы также потребовали от Федеральной избирательной комиссии начать расследование. Ранее лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж обвинил находящихся у власти лейбористов во вмешательстве в американские выборы. Американский предприниматель Илон Маск также назвал незаконной отправку в США сотрудников Лейбористской партии для помощи Камале Харрис на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html

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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024