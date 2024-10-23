https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт, заявили в Сеуле

Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт, заявили в Сеуле - РИА Новости, 24.10.2024

Зеленский хочет втянуть Южную Корею в конфликт, заявили в Сеуле

Неподтвержденными сообщениями о якобы возможной отправке северокорейских войск в зону конфликта на Украине Владимир Зеленский хочет расширить масштаб военных... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-23T20:31

2024-10-23T20:31

2024-10-24T02:17

в мире

южная корея

украина

владимир зеленский

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СЕУЛ, 23 окт - РИА Новости. Неподтвержденными сообщениями о якобы возможной отправке северокорейских войск в зону конфликта на Украине Владимир Зеленский хочет расширить масштаб военных действий, втянув в них Южную Корею, заявил РИА Новости депутат Национального собрания Республики Корея от Партии обновления Отечества Ким Чжун Хён. "Зеленскому уже дважды не удалось (втянуть другие страны в украинский конфликт – ред.): в феврале вступить в войну предлагал Макрон, но это поддержали только Литва и Польша, поэтому идея провалилась. Второй раз был в сентябре, когда он своим "планом победы" пытался призвать США, но это тоже не удалось. Зеленский сейчас мечтает о расширении военных действий, и теперь на этом поймалась Южная Корея", - заявил депутат. Ким Чжун Хён, ранее возглавлявший Дипломатическую академию МИД Южной Кореи, указал на нехарактерную сдержанность в оценках появившихся сообщений со стороны США, что может говорить о разнице в трактовке одной и той же информации со стороны Вашингтона и активно продвигающих свою версию Киева и Сеула. "Такую же информацию получили и Япония, и США, но поскольку она пришла от Зеленского, они сочли ее не заслуживающей доверия и проигнорировали. А Южная Корея ее раздула и теперь бежит впереди паровоза. Это вводит в недоумение, но в итоге, хотя никто не может эти данные подтвердить, раз об этом заявила Южная Корея, этому не стараются не противоречить", - полагает депутат. Ким Чжун Хён отметил, что сейчас США заявляют лишь о том, что продолжат изучать этот вопрос и готовы взаимодействовать с Южной Кореей. Он также напомнил, что изначальной реакцией южнокорейского замминистра обороны, отвечавшего на соответствующие вопросы журналистов после встреч с руководством НАТО, было то, что в Россию из КНДР мог быть направлен гражданский строительный персонал. Но затем кто-то в администрации президента, разведслужбе или минобороны "решил это переиграть". Депутат назвал это "типичным проявлением группового мышления" и заявил, что, по его мнению, Южная Корея не попалась, а сама села на крючок Киева, исходя из общих с ним "внутриполитических соображений". "Я полагаю, что тут цели (Сеула и киевский властей – ред.) совпали, поэтому они сейчас и выступают с единых позиций", - заявил Ким Чжун Хён. Накануне Ким Чжун Хён вместе другим членом парламентского комитета по внешней политике и объединению от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Ганом провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой заявили о необходимости принятия взвешенных решений по вопросу о якобы готовящейся отправке северокорейских войск на Украину. Депутаты отметили, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи, выступившая с соответствующим утверждениями, под копирку переписала односторонние заявления Киева, после чего в МИД страны был вызван российский посол, а правительственные чиновники начали заявлять о возможности "еще большего экспорта летальных вооружений на Украину", как будто РФ и КНДР совершали в отношении Южной Кореи серьезную провокацию. Они подчеркнули, что Южная Корея не является стороной конфликта на Украине, в ходе него никто не нападал на их военного союзника - США - и Россия также не проводит враждебную политику по отношению к Сеулу. Ким Чжун Хён и Ли Чжэ Ган призвали опираться на проверенную информацию, чтобы не провоцировать напряженность и "не играть с огнем". По их мнению, вмешательство Южной Кореи в украинский конфликт станет "худшим сценарием", который поставит под угрозу жизнь и благосостояние южнокорейских граждан, поэтому правительству Юн Сок Ёля не стоит искать выходы из внутриполитического кризиса за счет сваливания проблем на Северную Корею, иначе это может обернуться "катастрофой".

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241022/kndr-1979313954.html

https://ria.ru/20241021/peskov-1979091197.html

южная корея

украина

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в мире, южная корея, украина, владимир зеленский