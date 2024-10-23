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Зеленский подготовился к поражению, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 23.10.2024 (обновлено: 23:14 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html
Зеленский подготовился к поражению, пишут СМИ
Зеленский подготовился к поражению, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
Зеленский подготовился к поражению, пишут СМИ
Владимир Зеленский словами о ядерном оружии готовит украинцев к поражению, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:45
2024-10-23T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о ядерном оружии готовит украинцев к поражению, пишет Do Rzeczy."Зеленский, с одной стороны, обращается к союзникам на Западе, а с другой, обращается к идее ядерного оружия в качестве последнего украинского вундерваффе, которое позволит переломить ход конфликта. Осознавая нереальность этих планов, он к тому же готовит оправдание перед своим обществом", — говорится в материале.Отмечается, что последние выступления главы киевского режима предназначены для внутренней аудитории, чтобы попытаться убедить ее, что якобы еще не все потеряно. Причем это происходит в тот момент, когда ВСУ находятся в неблагоприятном положении на фронте и у них нет перспектив, поясняет автор статьи.Зеленский понимает, что союзники могут отвергнуть его план, но тогда он получит возможность оправдываться перед народом мнимым "предательством" Запада, резюмируется в публикации.Зеленский 16 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заключила, что это набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. Представитель Кремля считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979570329.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский подготовился к поражению, пишут СМИ

Do Rzeczy: Зеленский словами о ядерном оружии готовит украинцев к поражению

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский словами о ядерном оружии готовит украинцев к поражению, пишет Do Rzeczy.
"Зеленский, с одной стороны, обращается к союзникам на Западе, а с другой, обращается к идее ядерного оружия в качестве последнего украинского вундерваффе, которое позволит переломить ход конфликта. Осознавая нереальность этих планов, он к тому же готовит оправдание перед своим обществом", — говорится в материале.
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Отмечается, что последние выступления главы киевского режима предназначены для внутренней аудитории, чтобы попытаться убедить ее, что якобы еще не все потеряно. Причем это происходит в тот момент, когда ВСУ находятся в неблагоприятном положении на фронте и у них нет перспектив, поясняет автор статьи.
Зеленский понимает, что союзники могут отвергнуть его план, но тогда он получит возможность оправдываться перед народом мнимым "предательством" Запада, резюмируется в публикации.
Зеленский 16 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заключила, что это набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. Представитель Кремля считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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