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В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе - РИА Новости, 23.10.2024
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10:59 23.10.2024 (обновлено: 11:08 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zasedanie--1979504516.html
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе - РИА Новости, 23.10.2024
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе под председательством президента России Владимира Путина. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:59
2024-10-23T11:08
казань
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
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брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе под председательством президента России Владимира Путина.На этих переговорах главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по вопросу сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Кроме того, речь пойдет о ситуации, складывающейся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения, и о расширении состава участников БРИКС.Общение лидеры организации начали накануне — в казанской ратуше состоялся неформальный обед с участием глав делегаций саммита.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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казань, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, в мире, брикс
Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, В мире, БРИКС
В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе

Заседание саммита БРИКС под председательством Путина проходит в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита в Казани
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. В Казани проходит заседание саммита БРИКС в узком составе под председательством президента России Владимира Путина.
На этих переговорах главы делегаций планируют обсудить наиболее актуальные аспекты глобальной повестки дня, обменяться мнениями по вопросу сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов. Кроме того, речь пойдет о ситуации, складывающейся в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения, и о расширении состава участников БРИКС.
Общение лидеры организации начали накануне — в казанской ратуше состоялся неформальный обед с участием глав делегаций саммита.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
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КазаньСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияВ миреБРИКС
 
 
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