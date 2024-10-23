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Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец" - РИА Новости, 23.10.2024
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21:17 23.10.2024 (обновлено: 22:32 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zakharova-1979678935.html
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец" - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
Англосаксы выкормили очередную террористическую ячейку, которая теперь пожирает собственных протеже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:17
2024-10-23T22:32
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
мария захарова
антониу гуттереш
брикс
нато
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Англосаксы выкормили очередную террористическую ячейку, которая теперь пожирает собственных протеже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала новость о включении Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в базу сайта "Миротворец"."Напомню: в ту самую (базу. — Прим. ред.), которая является списком намеченных жертв или, как еще говорят, списком на уничтожение. Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать собственных протеже. Напомню: Гутерреш — португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО", — подчеркнула дипломат.Ранее МИД Украины резко раскритиковал генсека ООН за решение поехать на саммит БРИКС и напомнил, что тот воздержался от участия в так называемой мирной конференции в Швейцарии. Ведомство назвало его выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию Организации Объединенных Наций".Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин обсудит с Гутеррешем на полях БРИКС работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мария захарова, антониу гуттереш, брикс, нато, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, швейцария
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Антониу Гуттереш, БРИКС, НАТО, ООН, Специальная военная операция на Украине, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Швейцария
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"

Захарова прокомментировала внесение генсека ООН Гутерреша в базу "Миротворец"

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Англосаксы выкормили очередную террористическую ячейку, которая теперь пожирает собственных протеже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Так она прокомментировала новость о включении Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в базу сайта "Миротворец".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Напомню: в ту самую (базу. — Прим. ред.), которая является списком намеченных жертв или, как еще говорят, списком на уничтожение. Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать собственных протеже. Напомню: Гутерреш — португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО", — подчеркнула дипломат.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их "изменниками родины".

Ранее МИД Украины резко раскритиковал генсека ООН за решение поехать на саммит БРИКС и напомнил, что тот воздержался от участия в так называемой мирной конференции в Швейцарии. Ведомство назвало его выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию Организации Объединенных Наций".
Как сообщали в Кремле, президент Владимир Путин обсудит с Гутеррешем на полях БРИКС работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.
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