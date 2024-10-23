Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 23.10.2024 (обновлено: 18:58 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zakharova-1979640444.html
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:57
2024-10-23T18:58
в мире
россия
москва
великобритания
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979595924_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_973e2dd93309c0006198c97f7847b1ac.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, набросившимся на российских журналистов в аэропорту Москвы и сорвавшим аккредитационный бейдж у одного из них. Ранее в ряде Telegram-каналов появились видео заместителя посла Великобритании в России, который набросился на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. На записи видно, что российские журналисты в столичном аэропорту попытались задать ему и другим британским дипломатам вопросы. Однако вместо ответа Додд сначала сорвал бейдж с одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос. Отвечая на просьбу прокомментировать произошедшее, Захарова на брифинге указала, что в "выходке британских, или английских, джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ". По ее словам, британские представители "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики". Говоря о бейдже журналиста, который сорвал британский дипломат, Захарова заявила: "Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти — возможно, они вообще не знают — российское законодательство на это счет". "Поэтому аккредитацию-то верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам", — заключила она.
https://ria.ru/20240913/britaniya-1972431184.html
https://ria.ru/20240918/zaharova-1973343692.html
россия
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979595924_0:0:1418:1063_1920x0_80_0_0_16f281060fec944e19dd66dbc8f6b5e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, великобритания, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Мария Захарова
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково

Захарова: выходка Додда во Внуково показывает состояние британского общества

© SHOT/TelegramЗаместитель британского посла Том Додд набросился на журналистов во Внуково
Заместитель британского посла Том Додд набросился на журналистов во Внуково - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© SHOT/Telegram
Заместитель британского посла Том Додд набросился на журналистов во Внуково
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, набросившимся на российских журналистов в аэропорту Москвы и сорвавшим аккредитационный бейдж у одного из них.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились видео заместителя посла Великобритании в России, который набросился на российских журналистов в московском аэропорту Внуково.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Захарова прокомментировала прекращение аккредитации британских дипломатов
13 сентября, 08:47
На записи видно, что российские журналисты в столичном аэропорту попытались задать ему и другим британским дипломатам вопросы. Однако вместо ответа Додд сначала сорвал бейдж с одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.
Отвечая на просьбу прокомментировать произошедшее, Захарова на брифинге указала, что в "выходке британских, или английских, джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ". По ее словам, британские представители "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики".
Говоря о бейдже журналиста, который сорвал британский дипломат, Захарова заявила: "Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти — возможно, они вообще не знают — российское законодательство на это счет".
"Поэтому аккредитацию-то верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам", — заключила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"
18 сентября, 11:31
 
В миреРоссияМоскваВеликобританияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала