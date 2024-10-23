https://ria.ru/20241023/zakharova-1979640444.html
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:57
2024-10-23T17:57
2024-10-23T18:58
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, набросившимся на российских журналистов в аэропорту Москвы и сорвавшим аккредитационный бейдж у одного из них. Ранее в ряде Telegram-каналов появились видео заместителя посла Великобритании в России, который набросился на российских журналистов в московском аэропорту Внуково. На записи видно, что российские журналисты в столичном аэропорту попытались задать ему и другим британским дипломатам вопросы. Однако вместо ответа Додд сначала сорвал бейдж с одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос. Отвечая на просьбу прокомментировать произошедшее, Захарова на брифинге указала, что в "выходке британских, или английских, джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ". По ее словам, британские представители "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики". Говоря о бейдже журналиста, который сорвал британский дипломат, Захарова заявила: "Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти — возможно, они вообще не знают — российское законодательство на это счет". "Поэтому аккредитацию-то верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам", — заключила она.
https://ria.ru/20240913/britaniya-1972431184.html
https://ria.ru/20240918/zaharova-1973343692.html
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в мире, россия, москва, великобритания, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Мария Захарова
Захарова прокомментировала инцидент с британским дипломатом во Внуково
Захарова: выходка Додда во Внуково показывает состояние британского общества
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, набросившимся на российских журналистов в аэропорту Москвы и сорвавшим аккредитационный бейдж у одного из них.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились видео заместителя посла Великобритании
в России, который набросился на российских журналистов в московском аэропорту Внуково.
На записи видно, что российские журналисты в столичном аэропорту попытались задать ему и другим британским дипломатам вопросы. Однако вместо ответа Додд сначала сорвал бейдж с одного из представителей прессы, а вскоре толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.
Отвечая на просьбу прокомментировать произошедшее, Захарова на брифинге указала, что в "выходке британских, или английских, джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ". По ее словам, британские представители "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики".
Говоря о бейдже журналиста, который сорвал британский дипломат, Захарова заявила: "Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти — возможно, они вообще не знают — российское законодательство на это счет".
"Поэтому аккредитацию-то верните. Это не ваша вещь. А если вы ее выбросили, давайте обратно по Внуково и ищите. И с извинениями отправляйте российским журналистам", — заключила она.