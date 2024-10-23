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Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки - РИА Новости, 23.10.2024
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10:33 23.10.2024 (обновлено: 10:52 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/zakharova-1979498966.html
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:33
2024-10-23T10:52
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний брифинг переносится на 14:00."В связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 (ранее он планировался на 10.00 мск - ред.)", - сказала она.Сайт МИД не открывается с мобильных устройств."Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов", - добавила Захарова.
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мария захарова, россия
Мария Захарова, Россия
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки

Захарова: брифинг в среду перенесут из-за массовой DDOS-атаки на платформы МИД

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний брифинг переносится на 14:00.
"В связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 (ранее он планировался на 10.00 мск - ред.)", - сказала она.
Сайт МИД не открывается с мобильных устройств.
"Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов", - добавила Захарова.
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Мария ЗахароваРоссия
 
 
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