https://ria.ru/20241023/zakharova-1979498966.html
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:33
2024-10-23T10:33
2024-10-23T10:52
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний брифинг переносится на 14:00."В связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 (ранее он планировался на 10.00 мск - ред.)", - сказала она.Сайт МИД не открывается с мобильных устройств."Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html
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мария захарова, россия
Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки
Захарова: брифинг в среду перенесут из-за массовой DDOS-атаки на платформы МИД
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний брифинг переносится на 14:00.
"В связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 (ранее он планировался на 10.00 мск - ред.)", - сказала она.
Сайт МИД не открывается с мобильных устройств.
"Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов", - добавила Захарова.