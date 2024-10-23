https://ria.ru/20241023/zakharova-1979498966.html

Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки

Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки - РИА Новости, 23.10.2024

Захарова сообщила о переносе брифинга из-за массовой DDOS-атаки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:33

2024-10-23T10:33

2024-10-23T10:52

мария захарова

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы ведомства сегодняшний брифинг переносится на 14:00."В связи с масштабной DDоS-атакой на интернет-платформы МИД переносим брифинг на 14:00 (ранее он планировался на 10.00 мск - ред.)", - сказала она.Сайт МИД не открывается с мобильных устройств."Специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html

россия

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2024

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мария захарова, россия