https://ria.ru/20241023/zaharova-1979602690.html
Захарова напомнила Лекорню, чем заканчивались попытки сдержать Россию
Захарова напомнила Лекорню, чем заканчивались попытки сдержать Россию - РИА Новости, 23.10.2024
Захарова напомнила Лекорню, чем заканчивались попытки сдержать Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню, заявившему про размещение сил неядерного сдерживания на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:26
2024-10-23T16:26
2024-10-23T16:26
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню, заявившему про размещение сил неядерного сдерживания на территории Украины после заключения мира, что для Франции любые попытки сдержать Россию или нанести ей стратегическое поражение заканчивались плохо. Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Лично Лекорню я хотела бы напомнить, что попытки сдержать Россию, нанести ей стратегическое поражение для Франции плохо заканчивались... Пусть историю с географией подтянет, а потом лезет к микрофону", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979267015.html
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в мире, россия, франция, украина, себастьян лекорню, мария захарова
В мире, Россия, Франция, Украина, Себастьян Лекорню, Мария Захарова
Захарова напомнила Лекорню, чем заканчивались попытки сдержать Россию
Захарова: попытки сдержать Россию заканчивались плохо для Франции
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню, заявившему про размещение сил неядерного сдерживания на территории Украины после заключения мира, что для Франции любые попытки сдержать Россию или нанести ей стратегическое поражение заканчивались плохо.
Ранее Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России".
"Лично Лекорню я хотела бы напомнить, что попытки сдержать Россию, нанести ей стратегическое поражение для Франции плохо заканчивались... Пусть историю с географией подтянет, а потом лезет к микрофону", - сказала Захарова на брифинге.