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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:34
2024-10-23T19:34
2024-10-23T22:07
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская". "В области раздались взрывы", — сообщается в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 19:21, в Одесской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, одесская область, полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Полтавская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Думская": в Одесской области прогремели взрывы