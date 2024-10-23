https://ria.ru/20241023/vzryvy-1979665932.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 23.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:34

2024-10-23T19:34

2024-10-23T22:07

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская". "В области раздались взрывы", — сообщается в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 19:21, в Одесской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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одесская область

полтавская область

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вооруженные силы рф, одесская область, полтавская область, украина, в мире