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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 23.10.2024 (обновлено: 22:07 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/vzryvy-1979665932.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:34
2024-10-23T22:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
одесская область
полтавская область
украина
в мире
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская". "В области раздались взрывы", — сообщается в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 19:21, в Одесской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесская область
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вооруженные силы рф, одесская область, полтавская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Полтавская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Думская": в Одесской области прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале местного издания "Думская".
"В области раздались взрывы", — сообщается в публикации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 19:21, в Одесской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФОдесская областьПолтавская областьУкраинаВ мире
 
 
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