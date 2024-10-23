https://ria.ru/20241023/vzryvy-1979469054.html

В Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024

В Черкасской области прогремели взрывы

Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:20

2024-10-23T07:20

2024-10-23T07:20

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

украина

николаевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале. Ранее в среду украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Умане, расположенном в Черкасской области. "В Черкасской области слышны звуки взрывов!" - говорится в сообщении СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 07.00 мс воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях Украины.

https://ria.ru/20241023/uman-1979467665.html

https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html

черкасская область

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черкасская область, украина, николаевская область