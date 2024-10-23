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В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vzryvy-1979469054.html
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
В Черкасской области прогремели взрывы
Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:20
2024-10-23T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
николаевская область
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале. Ранее в среду украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Умане, расположенном в Черкасской области. "В Черкасской области слышны звуки взрывов!" - говорится в сообщении СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 07.00 мс воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях Украины.
https://ria.ru/20241023/uman-1979467665.html
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черкасская область
украина
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в мире, черкасская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Николаевская область
В Черкасской области прогремели взрывы

"Обозреватель": в Черкасской области прогремели новые взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале.
Ранее в среду украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Умане, расположенном в Черкасской области.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Умани прогремели взрывы
Вчера, 06:51
"В Черкасской области слышны звуки взрывов!" - говорится в сообщении СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 07.00 мс воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях Украины.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Черкассах прогремел взрыв
19 октября, 08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьУкраинаНиколаевская область
 
 
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