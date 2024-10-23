https://ria.ru/20241023/vzryvy-1979469054.html
В Черкасской области прогремели взрывы
В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.10.2024
В Черкасской области прогремели взрывы
Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:20
2024-10-23T07:20
2024-10-23T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в среду в Черкасской области Украины, сообщает местное издание "Обозреватель" в Telegram-канале. Ранее в среду украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в Умане, расположенном в Черкасской области. "В Черкасской области слышны звуки взрывов!" - говорится в сообщении СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 07.00 мс воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях Украины.
https://ria.ru/20241023/uman-1979467665.html
https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html
черкасская область
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Николаевская область
В Черкасской области прогремели взрывы
"Обозреватель": в Черкасской области прогремели новые взрывы