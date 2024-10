https://ria.ru/20241023/vystavka-1979501322.html

Экспозиция под брендом Made in Russia откроется на выставке CIIE 2024 в КНР

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Масштабная национальная экспозиция под брендом Made in Russia откроется на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября, свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) представят 97 российских компаний, сообщает центр."Для российских экспортеров показать российскую продукцию на выставке CIIE - это прекрасная возможность познакомиться с китайским покупателем или укрепить уже имеющиеся связи. И сегодня точно можно сказать, что для Китая бренд Made in Russia - это знак качества. И мы видим рост интереса как со стороны российского бизнеса, так со стороны китайских предпринимателей. Если в 2022 году было представлено 29 компаний, в прошлом году приехали уже 64 участника выставки, то в этому году Россию представят 97 экспортеров", -сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Так, например, российские компании АПК представят китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Отечественные производители также познакомят гостей выставки с российской косметикой, БАДами, медицинской продукцией и бытовой химией, покажут сувенирные изделия. Посетители выставки увидят и высокотехнологичные решения для промышленности и оценят российские IT-разработки. Также на CIIE приедут экспортеры услуг - логистические компании.В рамках выставки для российских участников планируется проведение не менее 700 В2В встреч, презентации продукции участников и проведение практически ориентированной деловой программы с участием представителей деловых кругов и органов власти КНР, руководителями российских компаний. Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

