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ЦИК Молдавии утвердил постановление о проведении второго тура выборов - РИА Новости, 23.10.2024
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16:23 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vybory-1979601750.html
ЦИК Молдавии утвердил постановление о проведении второго тура выборов
ЦИК Молдавии утвердил постановление о проведении второго тура выборов - РИА Новости, 23.10.2024
ЦИК Молдавии утвердил постановление о проведении второго тура выборов
Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила на заседании в среду постановление о проведении второго тура выборов президента республики 3 ноября,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:23
2024-10-23T16:23
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила на заседании в среду постановление о проведении второго тура выборов президента республики 3 ноября, заявила глава ЦИК Анжела Караман. "Как предусматривает Кодекс о выборах, Центральная избирательная комиссия констатирует, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому комиссия постановила: утвердить протокол об итогах выборов президента от 20 октября этого года… Организовать 3 ноября второй тур выборов президента. В бюллетене будут записаны кандидаты, которые набрали большинство голосов в первом туре, а именно Санду Майя, выдвинутая партией "Действие и солидарность" и Стояногло Александр, выдвинутый Партией социалистов Республики Молдова", - заявила на заседании Караман. По ее словам, решение вступает в силу в день принятия. Оно может быть опротестовано в суде. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии утвердил постановление о проведении второго тура выборов

ЦИК Молдавии утвердил постановление о проведении второго тура выборов 3 ноября

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила на заседании в среду постановление о проведении второго тура выборов президента республики 3 ноября, заявила глава ЦИК Анжела Караман.
"Как предусматривает Кодекс о выборах, Центральная избирательная комиссия констатирует, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому комиссия постановила: утвердить протокол об итогах выборов президента от 20 октября этого года… Организовать 3 ноября второй тур выборов президента. В бюллетене будут записаны кандидаты, которые набрали большинство голосов в первом туре, а именно Санду Майя, выдвинутая партией "Действие и солидарность" и Стояногло Александр, выдвинутый Партией социалистов Республики Молдова", - заявила на заседании Караман.
По ее словам, решение вступает в силу в день принятия. Оно может быть опротестовано в суде.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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