https://ria.ru/20241023/volonter-1979565677.html

Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО

Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО - РИА Новости, 23.10.2024

Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО

Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:26

2024-10-23T14:26

2024-10-23T16:52

надежные люди

оренбург

донбасс

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979610705_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_1e61010174bd9a0e1d9016ff4459d011.jpg

УФА, 23 окт - РИА Новости. Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта по области Елена Давыдова. "Уже два года Юлия Повшедная безвозмездно шьет изделия для бойцов Донбасса. Её волонтерский путь в рамках сбора Народного фронта "Все для Победы" начался с простых вещей, но со временем работа стала более сложной и ответственной", - рассказала собеседница. По ее словам, швея изготавливает подсумки, стропы, одежду для раненых, в том числе для тех, кто носит металлические конструкции и гипсовые косынки, пятиточечники. "Но самым сложным изделием Юлия считает тактические носилки. Они требуют особого подхода и внимания к деталям — их она собирает из строп в шахматном порядке, что делает носилки прочными и надежными. К этой непростой работе Юлия привлекла свою дочь и маму, которые стали её верными помощницами. Вместе они признаются, что не могут оставаться безучастными, когда ребята на фронте рискуют жизнью ради нашей безопасности", - добавила Давыдова.

https://ria.ru/20240729/pomosch-1962634449.html

оренбург

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, донбасс, сво