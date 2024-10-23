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Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО - РИА Новости, 23.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:26 23.10.2024 (обновлено: 16:52 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/volonter-1979565677.html
Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО
Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО - РИА Новости, 23.10.2024
Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО
Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:26
2024-10-23T16:52
надежные люди
оренбург
донбасс
сво
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УФА, 23 окт - РИА Новости. Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта по области Елена Давыдова. "Уже два года Юлия Повшедная безвозмездно шьет изделия для бойцов Донбасса. Её волонтерский путь в рамках сбора Народного фронта "Все для Победы" начался с простых вещей, но со временем работа стала более сложной и ответственной", - рассказала собеседница. По ее словам, швея изготавливает подсумки, стропы, одежду для раненых, в том числе для тех, кто носит металлические конструкции и гипсовые косынки, пятиточечники. "Но самым сложным изделием Юлия считает тактические носилки. Они требуют особого подхода и внимания к деталям — их она собирает из строп в шахматном порядке, что делает носилки прочными и надежными. К этой непростой работе Юлия привлекла свою дочь и маму, которые стали её верными помощницами. Вместе они признаются, что не могут оставаться безучастными, когда ребята на фронте рискуют жизнью ради нашей безопасности", - добавила Давыдова.
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оренбург, донбасс, сво
Надежные люди, Оренбург, Донбасс, СВО

Волонтер из Оренбуржья создает тактические носилки для участников СВО

© Народный фронт| Оренбургская область/ВКонтактеВолонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации
Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Народный фронт| Оренбургская область/ВКонтакте
Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации
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УФА, 23 окт - РИА Новости. Волонтёр из Оренбурга Юлия Повшедная шьёт тактические носилки и другие изделия для участников спецоперации, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта по области Елена Давыдова.
"Уже два года Юлия Повшедная безвозмездно шьет изделия для бойцов Донбасса. Её волонтерский путь в рамках сбора Народного фронта "Все для Победы" начался с простых вещей, но со временем работа стала более сложной и ответственной", - рассказала собеседница.
По ее словам, швея изготавливает подсумки, стропы, одежду для раненых, в том числе для тех, кто носит металлические конструкции и гипсовые косынки, пятиточечники.
"Но самым сложным изделием Юлия считает тактические носилки. Они требуют особого подхода и внимания к деталям — их она собирает из строп в шахматном порядке, что делает носилки прочными и надежными. К этой непростой работе Юлия привлекла свою дочь и маму, которые стали её верными помощницами. Вместе они признаются, что не могут оставаться безучастными, когда ребята на фронте рискуют жизнью ради нашей безопасности", - добавила Давыдова.
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