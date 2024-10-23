https://ria.ru/20241023/veter-1979826744.html
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре до утра четверга
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре до утра четверга - РИА Новости, 24.10.2024
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре до утра четверга
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, он сохранится до 9.00 четверга. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-23T20:31
2024-10-23T20:31
2024-10-24T15:20
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, он сохранится до 9.00 четверга. "Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ближайшие часы и до 9.00 четверга, 24 октября, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным комплекса, в городе уже фиксируются сильные порывы ветра. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, он сохранится до 9.00 четверга.
"Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ближайшие часы и до 9.00 четверга, 24 октября, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным комплекса, в городе уже фиксируются сильные порывы ветра. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.