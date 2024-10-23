https://ria.ru/20241023/verkhnevolzhe-1979592953.html

В Верхневолжье завершили работы на 58 объектах благоустройства

В Верхневолжье завершили работы на 58 объектах благоустройства - РИА Новости, 23.10.2024

В Верхневолжье завершили работы на 58 объектах благоустройства

В Тверской области завершены работы на 58 объектах благоустройства из 70, заявленных к реализации в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:58

2024-10-23T15:58

2024-10-23T15:58

тверская область

торжок

торопец

конаково

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Тверской области завершены работы на 58 объектах благоустройства из 70, заявленных к реализации в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятия выполняются по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда". "Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. В этом году в тверском регионе участниками федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" являются 37 муниципальных образований. В программу включено 10 дворовых территорий и 60 общественных пространств. Среди завершенных проектов – благоустройство территории у кинотеатра "Юбилейный" в городе Бежецке, пешеходной зоны в сквере Степанова в городе Весьегонске. Популярным направлением является обустройство зон отдыха с фонтанами. К примеру, световой фонтан появился в городе Торжке. Благодаря участию в проекте новый облик получают памятные места. В городе Торопце благоустроен сквер возле мемориала "Вечная память" в районе реки Уклеенка, в городе Белый – сквер у обелиска "Бельчанам – воинам и партизанам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.", в городе Нелидово – пространство возле мемориала "Вечная память". Завершены работы на объектах – победителях VI и VII Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Старица, Торопец, Весьегонск, Конаково и Красный Холм. В 2024 году началась реализация проектов, которые победили в VIII конкурсе. Это благоустройство Советской площади "Бежецкая ярмарка" в городе Бежецке, парковой зоны по улице Венецианова (3 этап) в городе Удомля и Площади 9-го Января в городе Торжке. Кроме того, в 2024 году на территориях всех муниципалитетов региона при поддержке областного бюджета продолжено обустройство мест массового отдыха жителей: городских парков, скверов, садов, набережных и других пространств. Всего в текущем году в эту программу вошло 40 объектов.

https://ria.ru/20241022/trudoustroystvo-1979402727.html

https://ria.ru/20241022/msp-1979402341.html

торжок

торопец

конаково

тверская область

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торжок, торопец, конаково, игорь руденя, тверская область