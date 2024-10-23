Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан
Премьер Орбан: Венгрия не боится шантажа и не станет марионеткой Евросоюза
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия не боится шантажа со стороны Брюсселя и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года.
"Мы не потерпим превращения Венгрии снова в марионеточное государство и вассала Брюсселя", - сказал Орбан.
По его словам, венгры "не боятся, когда их шантажирует империя".
"Мы знаем, что нас хотят втянуть в войну, на нас хотят натравить мигрантов, хотят отдать наших детей гендерным активистам. Мы знаем, что они уже выбрали для нас марионеточное правительство и партию, у них также есть человек, идеальный для того, чтобы возглавить марионеточное правительство", - отметил Орбан, добавив, что венгры будут "сражаться за свою свободу".
Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.
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Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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