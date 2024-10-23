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Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2024
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14:34 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vengriya-1979567552.html
Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан
Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2024
Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан
Венгрия не боится шантажа со стороны Брюсселя и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:34
2024-10-23T14:34
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
еврокомиссия
европейская народная партия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия не боится шантажа со стороны Брюсселя и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года. "Мы не потерпим превращения Венгрии снова в марионеточное государство и вассала Брюсселя", - сказал Орбан. По его словам, венгры "не боятся, когда их шантажирует империя". "Мы знаем, что нас хотят втянуть в войну, на нас хотят натравить мигрантов, хотят отдать наших детей гендерным активистам. Мы знаем, что они уже выбрали для нас марионеточное правительство и партию, у них также есть человек, идеальный для того, чтобы возглавить марионеточное правительство", - отметил Орбан, добавив, что венгры будут "сражаться за свою свободу". Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики. Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20241014/vengrija-1977971689.html
https://ria.ru/20241018/orban--1978654004.html
https://ria.ru/20241011/orban-1977650311.html
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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, европейская народная партия, евросоюз
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Европейская народная партия, Евросоюз
Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан

Премьер Орбан: Венгрия не боится шантажа и не станет марионеткой Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия не боится шантажа со стороны Брюсселя и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая по случаю годовщины начала венгерских событий 1956 года.
"Мы не потерпим превращения Венгрии снова в марионеточное государство и вассала Брюсселя", - сказал Орбан.
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По его словам, венгры "не боятся, когда их шантажирует империя".
"Мы знаем, что нас хотят втянуть в войну, на нас хотят натравить мигрантов, хотят отдать наших детей гендерным активистам. Мы знаем, что они уже выбрали для нас марионеточное правительство и партию, у них также есть человек, идеальный для того, чтобы возглавить марионеточное правительство", - отметил Орбан, добавив, что венгры будут "сражаться за свою свободу".
Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.
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Ранее Орбан заявил, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Руководство ЕП хочет свергнуть правительство Венгрии, заявил Орбан
11 октября, 17:14
 
В миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвропейская народная партияЕвросоюз
 
 
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