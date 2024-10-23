В очереди в парк, где выступит Орбан, столпились более тысячи человек
В очереди в парк Милленариш, где выступит Орбан, столпились более тысячи человек
© РИА НовостиОчередь в парк Милленариш
© РИА Новости
Очередь в парк Милленариш. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. В парк, где по случаю годовщины венгерских событий 1956 года выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, полиция, получив сигнал о возможной вооруженной акции, пропускает после проверки, очереди на вход превышают тысячу человек, передает корреспондент РИА Новости.
На входе в парк Милленариш в Буде, где должно состояться выступление Орбана, стоят рамки металлоискателей и устройства для просвечивания ручной клади. На входе столпились более тысячи человек, время ожидания может составлять около часа.
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В самом парке не замечено усиления мер безопасности, многотысячная толпа подходит к сцене, где будет выступать премьер, практически вплотную.
Ранее венгерские СМИ сообщили, что спецслужбы США предупредили власти Венгрии о вооруженной акции, готовящейся в годовщину начала венгерских событий 1956 года 23 октября, сотрудники Контртеррористического центра на выходных провели рейд в одном из пивных баров Будапешта, где задержали шесть юношей и девушек, у которых было обнаружено страйкбольное и охолощенное оружие. В правительстве Венгрии подтвердили информацию о сигнале и отметили, что уделили ему особое внимание с учетом покушений на политиков в последние месяцы.
Одного из задержанных суд арестовал на месяц, ему вменяется организация преступления против конституционного строя.
Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин говорил, что Белград получил информацию о готовившемся покушении на Орбана из-за его позиции по Украине.
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Ранее Орбан заявил, что начал задумываться об угрозе жизни после покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. При этом он утверждал, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на Фицо.
В июле на предвыборном выступлении экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. В конце июля Орбана во время его выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад на открытой площадке охраняли снайперы и полицейские в бронежилетах и с автоматами.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
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