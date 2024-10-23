https://ria.ru/20241023/vengriya-1979541994.html

В очереди в парк, где выступит Орбан, столпились более тысячи человек

В очереди в парк, где выступит Орбан, столпились более тысячи человек - РИА Новости, 23.10.2024

В очереди в парк, где выступит Орбан, столпились более тысячи человек

В парк, где по случаю годовщины венгерских событий 1956 года выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, полиция, получив сигнал о возможной вооруженной... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:19

2024-10-23T13:19

2024-10-23T13:50

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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. В парк, где по случаю годовщины венгерских событий 1956 года выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, полиция, получив сигнал о возможной вооруженной акции, пропускает после проверки, очереди на вход превышают тысячу человек, передает корреспондент РИА Новости. На входе в парк Милленариш в Буде, где должно состояться выступление Орбана, стоят рамки металлоискателей и устройства для просвечивания ручной клади. На входе столпились более тысячи человек, время ожидания может составлять около часа. В самом парке не замечено усиления мер безопасности, многотысячная толпа подходит к сцене, где будет выступать премьер, практически вплотную. Ранее венгерские СМИ сообщили, что спецслужбы США предупредили власти Венгрии о вооруженной акции, готовящейся в годовщину начала венгерских событий 1956 года 23 октября, сотрудники Контртеррористического центра на выходных провели рейд в одном из пивных баров Будапешта, где задержали шесть юношей и девушек, у которых было обнаружено страйкбольное и охолощенное оружие. В правительстве Венгрии подтвердили информацию о сигнале и отметили, что уделили ему особое внимание с учетом покушений на политиков в последние месяцы. Одного из задержанных суд арестовал на месяц, ему вменяется организация преступления против конституционного строя. Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин говорил, что Белград получил информацию о готовившемся покушении на Орбана из-за его позиции по Украине. Ранее Орбан заявил, что начал задумываться об угрозе жизни после покушения на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. При этом он утверждал, что не носил бронежилет ранее и не станет носить после покушения на Фицо. В июле на предвыборном выступлении экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. В конце июля Орбана во время его выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад на открытой площадке охраняли снайперы и полицейские в бронежилетах и с автоматами. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.

https://ria.ru/20241022/vengriya-1979239530.html

https://ria.ru/20241012/siyyarto-1977703873.html

https://ria.ru/20241018/orban-1978652229.html

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в мире, украина, сша, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, дональд трамп, нато