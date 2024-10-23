https://ria.ru/20241023/venesuela-1979630729.html
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах
РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи в финансовой и банковской сферах с опорой на нацвалюты, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:31
2024-10-23T17:31
2024-10-23T17:52
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи в финансовой и банковской сферах с опорой на нацвалюты, считает президент России Владимир Путин."Очень важно, конечно, наладить взаимосвязи в финансовой и банковской областях с опорой на расчеты в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.Президент РФ подчеркнул, что в целом сотрудничество России и Венесуэлы активно развивается.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах
Путин: РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи с опорой на национальные валюты