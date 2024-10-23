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Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах - РИА Новости, 23.10.2024
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17:31 23.10.2024 (обновлено: 17:52 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979630729.html
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах
РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи в финансовой и банковской сферах с опорой на нацвалюты, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:31
2024-10-23T17:52
экономика
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи в финансовой и банковской сферах с опорой на нацвалюты, считает президент России Владимир Путин."Очень важно, конечно, наладить взаимосвязи в финансовой и банковской областях с опорой на расчеты в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.Президент РФ подчеркнул, что в целом сотрудничество России и Венесуэлы активно развивается.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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экономика, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал цель России и Венесуэлы в финансовой и банковской сферах

Путин: РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи с опорой на национальные валюты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. РФ и Венесуэле важно наладить взаимосвязи в финансовой и банковской сферах с опорой на нацвалюты, считает президент России Владимир Путин.
"Очень важно, конечно, наладить взаимосвязи в финансовой и банковской областях с опорой на расчеты в национальных валютах", - сказал Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Президент РФ подчеркнул, что в целом сотрудничество России и Венесуэлы активно развивается.
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Вчера, 17:21
 
ЭкономикаРоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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