https://ria.ru/20241023/venesuela-1979452591.html
В Венесуэле прокомментировали санкции против российских СМИ
В Венесуэле прокомментировали санкции против российских СМИ - РИА Новости, 23.10.2024
В Венесуэле прокомментировали санкции против российских СМИ
Санкции Запада, который продолжают называть колыбелью свобод и прав, против российских СМИ являются одним из примеров двойных стандартов этих стран, заявил РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:42
2024-10-23T02:42
2024-10-23T02:42
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Санкции Запада, который продолжают называть колыбелью свобод и прав, против российских СМИ являются одним из примеров двойных стандартов этих стран, заявил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес. "Когда мы видим, что санкции распространяются на средства массовой информации, мы осознаем двойные стандарты. Запад как колыбель свобод, как колыбель прав человека, как колыбель свободы выражения мнения, это просто риторика", — сказал Няньес на полях саммита БРИКС в Казани. По мнению министра, санкции Запада призваны заглушить и подвергнуть цензуре неподконтрольные голоса, и, кроме того, являются демонстрацией политической слабости. "Когда Западу не удается возглавить пространство, когда ему не удается колонизировать его по политическим или дипломатическим каналам, он прибегает коварным, жестоким и высокомерным образом к ущемлению людей в их правах на свободную торговлю и свободную экономическую деятельность", — пояснил собеседник агентства. Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ряда топ-менеджеров. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
https://ria.ru/20240905/venesuela-1970660439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, казань, маргарита симоньян, мария захарова, сергей лавров, государственный департамент сша, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, США, Венесуэла, Казань, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Сергей Лавров, Государственный департамент США, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Венесуэле прокомментировали санкции против российских СМИ
В Венесуэле назвали санкции против российских СМИ примером двойных стандартов
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Санкции Запада, который продолжают называть колыбелью свобод и прав, против российских СМИ являются одним из примеров двойных стандартов этих стран, заявил РИА Новости министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес.
"Когда мы видим, что санкции распространяются на средства массовой информации, мы осознаем двойные стандарты. Запад как колыбель свобод, как колыбель прав человека, как колыбель свободы выражения мнения, это просто риторика", — сказал Няньес на полях саммита БРИКС
в Казани
.
По мнению министра, санкции Запада призваны заглушить и подвергнуть цензуре неподконтрольные голоса, и, кроме того, являются демонстрацией политической слабости.
"Когда Западу не удается возглавить пространство, когда ему не удается колонизировать его по политическим или дипломатическим каналам, он прибегает коварным, жестоким и высокомерным образом к ущемлению людей в их правах на свободную торговлю и свободную экономическую деятельность", — пояснил собеседник агентства.
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян
, а также ряда топ-менеджеров. Госдепартамент
США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
пообещала, что Москва
разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров
, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".