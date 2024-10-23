https://ria.ru/20241023/vashington-1979599333.html

Отец Ассанжа высказался об ультиматумах Вашингтона другим странам

Отец Ассанжа высказался об ультиматумах Вашингтона другим странам - РИА Новости, 23.10.2024

Отец Ассанжа высказался об ультиматумах Вашингтона другим странам

Иногда нужно игнорировать высказывания Вашингтона и просто делать свою работу, заявил отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон на полях саммита... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:16

2024-10-23T16:16

2024-10-23T16:16

в мире

казань

сша

джулиан ассанж

wikileaks

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Иногда нужно игнорировать высказывания Вашингтона и просто делать свою работу, заявил отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон на полях саммита БРИКС в Казани в интервью RT. Шиптон высказал свое мнение по поводу случаев, когда Вашингтон ставил страны перед ультиматумом - "либо вы с США, либо против США". "Ну, знаете, иногда высказывания Вашингтона попадают в ту область, где их просто игнорируешь и продолжаешь свою работу. Мы все поддерживаем наше утверждение о необходимости мира и торговли. Мы постоянно движемся к этому", - отметил отец Ассанжа. Он добавил, что страны продолжают изучать природу действий "империи Соединенных Штатов", чтобы решить, где можно "вписаться" а где - просто "отойти в сторону".

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

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