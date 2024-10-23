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Британские врачи начали испытания первой в мире вакцины от норовируса - РИА Новости, 23.10.2024
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12:58 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/vaktsina-1979537353.html
Британские врачи начали испытания первой в мире вакцины от норовируса
Британские врачи начали испытания первой в мире вакцины от норовируса - РИА Новости, 23.10.2024
Британские врачи начали испытания первой в мире вакцины от норовируса
Британские врачи приступили к испытаниям первой в мире вакцины от норовируса, сообщает в среду газета Guardian. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:58
2024-10-23T12:58
великобритания
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наука
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Британские врачи приступили к испытаниям первой в мире вакцины от норовируса, сообщает в среду газета Guardian. "Врачи приступили к испытаниям первой в мире вакцины против норовируса", - говорится в материале издания. Как уточняет газета, норовирус при тесном контакте может быстро распространяться между людьми, при этом вспышки заболевания часто случаются в больницах, школах и детских садах. Издание отмечает, что большинство людей выздоравливают в течение двух-трех дней, но вирус может быть серьезным, особенно для детей, пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом. По словам врача общей практики и главного исследователя испытаний в Великобритании Патрика Мура, в настоящее время в мире не существует утвержденных вакцин против норовируса. Он отметил, что ежегодно в мире регистрируется около 685 миллионов случаев заболевания норовирусом и 200 тысяч смертей. Клиническое исследование вакцины продлится два года, в нем примут участие 25 тысяч взрослых из разных стран, в первую очередь, люди старше 60 лет. В ходе исследования половина участников будет случайным образом распределена для получения вакцины, а другая половина получит инъекцию физраствора в качестве плацебо, уточняет издание. Если вакцина от норовируса окажется успешной, фармацевтическая компания Moderna рассчитывает подать заявку на регистрацию препарата в 2026 году. Процесс рассмотрения, как ожидается, займет до года. Дальнейшие испытания вакцины также будут проводиться на подростках и детях младшего возраста, уточняет газета.
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великобритания, в мире, наука
Великобритания, В мире, Наука
Британские врачи начали испытания первой в мире вакцины от норовируса

Guardian: в Великобритании начали испытания первой в мире вакцины от норовируса

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкШприц в руках у медицинского работника
Шприц в руках у медицинского работника - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Шприц в руках у медицинского работника. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Британские врачи приступили к испытаниям первой в мире вакцины от норовируса, сообщает в среду газета Guardian.
"Врачи приступили к испытаниям первой в мире вакцины против норовируса", - говорится в материале издания.
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Как уточняет газета, норовирус при тесном контакте может быстро распространяться между людьми, при этом вспышки заболевания часто случаются в больницах, школах и детских садах. Издание отмечает, что большинство людей выздоравливают в течение двух-трех дней, но вирус может быть серьезным, особенно для детей, пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом.
По словам врача общей практики и главного исследователя испытаний в Великобритании Патрика Мура, в настоящее время в мире не существует утвержденных вакцин против норовируса. Он отметил, что ежегодно в мире регистрируется около 685 миллионов случаев заболевания норовирусом и 200 тысяч смертей.
Клиническое исследование вакцины продлится два года, в нем примут участие 25 тысяч взрослых из разных стран, в первую очередь, люди старше 60 лет. В ходе исследования половина участников будет случайным образом распределена для получения вакцины, а другая половина получит инъекцию физраствора в качестве плацебо, уточняет издание.
Если вакцина от норовируса окажется успешной, фармацевтическая компания Moderna рассчитывает подать заявку на регистрацию препарата в 2026 году. Процесс рассмотрения, как ожидается, займет до года. Дальнейшие испытания вакцины также будут проводиться на подростках и детях младшего возраста, уточняет газета.
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