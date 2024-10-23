https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979476734.html

В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании

В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании - РИА Новости, 23.10.2024

В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании

МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:59

2024-10-23T08:59

2024-10-23T08:59

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ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства. В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка. "Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД. По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса "мелкое хулиганство" и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток. "В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ", - пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения. Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.

https://ria.ru/20241021/kvadrobery-1977472996.html

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узбекистан, ташкент, снг, в мире