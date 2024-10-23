https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979476734.html
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании - РИА Новости, 23.10.2024
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании
МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:59
2024-10-23T08:59
2024-10-23T08:59
узбекистан
ташкент
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977345645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0588a9b64f841023281d9fc16eff6d11.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства. В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка. "Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД. По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса "мелкое хулиганство" и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток. "В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ", - пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения. Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
https://ria.ru/20241021/kvadrobery-1977472996.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977345645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8693cfe04e0184d1a3d5b79f4c54264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, снг, в мире
Узбекистан, Ташкент, СНГ, В мире
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании
МВД Узбекистана предупредило взрослых квадроберов о наказании до 15 суток ареста
ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства.
В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте
провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.
"Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД.
По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса "мелкое хулиганство" и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток.
"В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ
", - пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения.
Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.