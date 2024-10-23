Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979476734.html
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании - РИА Новости, 23.10.2024
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании
МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:59
2024-10-23T08:59
узбекистан
ташкент
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977345645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0588a9b64f841023281d9fc16eff6d11.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства. В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка. "Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД. По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса "мелкое хулиганство" и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток. "В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ", - пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения. Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
https://ria.ru/20241021/kvadrobery-1977472996.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977345645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8693cfe04e0184d1a3d5b79f4c54264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, ташкент, снг, в мире
Узбекистан, Ташкент, СНГ, В мире
В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании

МВД Узбекистана предупредило взрослых квадроберов о наказании до 15 суток ареста

© iStock.com / Diy13Девочка в маске кошки
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / Diy13
Девочка в маске кошки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства.
В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Квадроберы: что это такое, истоки появления движения, запрет в России
21 октября, 12:53
"Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД.
По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса "мелкое хулиганство" и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток.
"В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ", - пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения.
Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
Опрос
Как вы относитесь к росту популярности квадробинга среди детей?
Проголосовали:65078
8 октября, 14:16
 
УзбекистанТашкентСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала