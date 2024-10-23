https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979475382.html

Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину

Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину - РИА Новости, 23.10.2024

Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину

Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:45

2024-10-23T08:45

2024-10-23T11:00

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ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана."Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00", — сказал представитель ведомства.Накануне узбекская прокуратура заявила, что в одном из номеров отеля в Ташкенте нашли мертвыми российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — это житель Узбекистана.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Как писало интернет-издание Baza, Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ташкент, россия, узбекистан