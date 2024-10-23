https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979475382.html
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину - РИА Новости, 23.10.2024
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:45
2024-10-23T08:45
2024-10-23T11:00
в мире
ташкент
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_0:138:1347:896_1920x0_80_0_0_7c492a32b5931d720c00cb3c42db9665.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана."Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00", — сказал представитель ведомства.Накануне узбекская прокуратура заявила, что в одном из номеров отеля в Ташкенте нашли мертвыми российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — это житель Узбекистана.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Как писало интернет-издание Baza, Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.
ташкент
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_126:0:1321:896_1920x0_80_0_0_11e14ac8fc3242434951bd7bc5273eed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ташкент, россия, узбекистан
В мире, Ташкент, Россия, Узбекистан
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
ГП Узбекистана: тела умерших в гостинице в Ташкенте россиян отправили на родину
ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана.
«
"Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00", — сказал представитель ведомства.
Накануне узбекская прокуратура заявила, что в одном из номеров отеля в Ташкенте нашли мертвыми российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — это житель Узбекистана
.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Как писало интернет-издание Baza, Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.