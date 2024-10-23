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Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину - РИА Новости, 23.10.2024
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08:45 23.10.2024 (обновлено: 11:00 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979475382.html
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину - РИА Новости, 23.10.2024
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:45
2024-10-23T11:00
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ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана.&quot;Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00&quot;, — сказал представитель ведомства.Накануне узбекская прокуратура заявила, что в одном из номеров отеля в Ташкенте нашли мертвыми российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — это житель Узбекистана.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.Как писало интернет-издание Baza, Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.
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в мире, ташкент, россия, узбекистан
В мире, Ташкент, Россия, Узбекистан
Тела двух россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину

ГП Узбекистана: тела умерших в гостинице в Ташкенте россиян отправили на родину

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. Тела россиян, умерших в ташкентской гостинице, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана.
«

"Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00", — сказал представитель ведомства.

Накануне узбекская прокуратура заявила, что в одном из номеров отеля в Ташкенте нашли мертвыми российскую журналистку Инессу Паперную и ее спутника Максима Радченко. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — это житель Узбекистана.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Как писало интернет-издание Baza, Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По сведениям портала, вечером 20 октября сотрудники отеля "Караман палас" обнаружили журналистку и ее спутника в номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.
© Фото : страница Инессы Паперной в соцсетиИнесса Паперная
Инесса Паперная - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : страница Инессы Паперной в соцсети
Инесса Паперная
 
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